Tren Positif Madura United Diuji Dewa United pada Pekan ke-29 BRI Super League

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United FC membawa semangat tinggi jelang menghadapi Dewa United Banten FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu sore (25/4), menjadi laga penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk menjaga asa keluar dari zona degradasi.
Tim asal Pulau Madura itu tengah berada dalam momentum positif setelah mencatat dua kemenangan beruntun.
Madura United sukses menundukkan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri dengan skor identik 1-2. Hasil tersebut menjadi suntikan moral besar bagi skuad asuhan caretaker pelatih Rakhmad Basuki.
Rakhmad Basuki menegaskan bahwa persiapan tim berjalan cukup baik menjelang laga melawan Dewa United. Ia berharap tren positif yang sedang diraih timnya bisa terus berlanjut di hadapan pendukung sendiri.
“Secara keseluruhan persiapannya berjalan bagus dan lancar. Mudah-mudahan kami bisa menjaga tren positif dan kembali mendapatkan tiga poin,” ujar Rakhmad Basuki dalam konferensi pers, Jumat (24/4) dikutip dari ileague.id.
Tambahan tiga poin sangat dibutuhkan Madura United untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Persaingan di papan bawah semakin ketat setelah Persis Solo meraih kemenangan 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC beberapa hari lalu. Hasil itu membuat Madura United harus bekerja ekstra agar bisa keluar dari tekanan zona merah.
Meski bermain di kandang sendiri, Madura United dipastikan tidak akan mudah menghadapi Dewa United.
