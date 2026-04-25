Alta Ballah Optimistis Dewa United Taklukkan Madura United Meski Tanpa Alex Martins

Alta Ballah ungkap memori manisnya bersama Persebaya Surabaya meski kini berseragam Dewa United. (Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC datang dengan rasa percaya diri tinggi jelang menghadapi Madura United FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (25/4), diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar dalam perebutan poin penting di akhir musim.
Bek sayap Dewa United, Alta Ballah, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur, baik secara mental maupun fisik.
Menurutnya, pertandingan melawan Madura United di kandangnya sendiri tidak akan mudah, apalagi tim tuan rumah sedang berjuang keluar dari papan bawah klasemen.
Alta menyebut situasi tersebut membuat Madura United dipastikan tampil dengan motivasi berlipat. Ia pun sepakat dengan pernyataan pelatih Jan Olde Riekerink yang menilai tim yang sedang berada di zona rawan biasanya memiliki semangat juang lebih besar.
“Dari sisi pemain, tentu kami siap menghadapi Madura United. Seperti yang pelatih katakan, ini akan menjadi pertandingan yang berbeda karena Madura United sedang mencari poin,” ujar Alta Ballah dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dikutip dari ileague.id.
Pemain berusia 28 tahun itu menilai tekanan dari Laskar Sape Kerrab sudah diprediksi sejak awal. Karena itu, skuad Dewa United telah menyiapkan diri untuk menghadapi permainan agresif dari tuan rumah.
“Ini pasti akan menjadi pertandingan berat. Tapi semua pemain siap meraih hasil maksimal karena kami mulai menemukan kembali performa terbaik tim,” katanya.
Kepercayaan diri Alta bukan tanpa alasan. Dalam delapan pertandingan terakhir, Dewa United menunjukkan performa yang cukup stabil. Mereka berhasil meraih lima kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan.
