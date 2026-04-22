PSIS vs Kendal Tornado FC: Junianto Berharap Derby Jateng Sajikan Laga Seru dan Menghibur

Pemilik Kendal Tornado FC Junianto atau Anto Van Java. (Istimewa)
JawaPos.com–Laga antara PSIS Semarang melawan Kendal Tornado FC dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026.
Pertandingan di Stadion Jatidiri, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB, itu bukan sekadar perebutan tiga poin. Tapi juga mempertemukan dua tim asal Jawa Tengah dengan ambisi besar masing-masing.
Owner Kendal Tornado FC Junianto mengaku antusias menyambut pertandingan tersebut. Dia berharap duel kedua tim bisa menghadirkan hiburan menarik bagi penonton yang hadir langsung di stadion maupun yang menyaksikan lewat siaran televisi.
Menurut dia, laga ini punya potensi menghadirkan permainan yang terbuka dan enak ditonton karena kedua tim sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan.
”Harapan saya tentu pertandingan nanti bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik, baik yang menyaksikan langsung maupun dari televisi,” ujar Junianto, Jumat (25/4).
PSIS Semarang datang ke pertandingan ini dengan tekanan cukup besar. Tim berjuluk Mahesa Jenar itu wajib mengamankan poin penuh demi menjauh dari ancaman zona play off degradasi. Posisi mereka di klasemen masih belum aman sehingga kemenangan menjadi target utama saat bermain di kandang sendiri.
Di sisi lain, Kendal Tornado FC juga membawa kepentingan besar dalam pertandingan ini. Tornado masih menjaga peluang promosi ke Liga 1 musim depan.
Tambahan tiga poin akan sangat penting untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen Grup Timur. Junianto menilai kedua tim memiliki kualitas yang cukup baik untuk berkembang lebih jauh. Dia berharap pertandingan nanti tidak hanya menghadirkan persaingan sengit, tetapi juga menunjukkan perkembangan sepak bola di Jawa Tengah.
”Dua tim ini punya karakter dan potensi untuk terus berkembang. Intinya kami ingin ikut membangun sepak bola Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya agar semakin maju dan berprestasi,” tegas Junianto.
