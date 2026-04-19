Brace Patrick Cruz Antar Kendal Tornado Bungkam Deltras, Asa Promosi Terjaga

JawaPos.com - Kendal Tornado FC akhirnya berhasil keluar dari tren negatif setelah meraih kemenangan penting atas Deltras FC Sidoarjo. Dalam laga lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026 yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (19/4/2026), tim berjuluk Laskar Badai Pantura menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini terasa spesial karena sebelumnya Kendal Tornado selalu kesulitan saat menghadapi Deltras.

Sosok penentu di laga ini tak lain adalah striker asal Brasil, Patrick Cruz, yang mencetak dua gol sekaligus.

Tambahan brace tersebut membuat koleksi golnya kini mencapai 15 sepanjang musim, sekaligus mempertegas perannya sebagai ujung tombak andalan tim.

Pelatih Kendal Tornado, Stefan Keeltjes, tak menutupi rasa puasnya atas hasil yang diraih anak asuhnya.

Ia menegaskan sejak awal sudah menanamkan mental kuat kepada para pemain untuk tidak kembali menelan kekalahan dari lawan yang sama.

“Saya bilang ke pemain, boleh kalah sekali atau dua kali, tapi tidak untuk yang ketiga kalinya dari Deltras,” ujarnya usai pertandingan.

Meski menang cukup meyakinkan, Stefan mengakui laga tidak berjalan mudah. Perubahan waktu pertandingan menjadi sore hari memberikan tantangan tersendiri bagi timnya yang terbiasa bermain malam.