Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
20 April 2026, 04.19 WIB

Brace Patrick Cruz Antar Kendal Tornado Bungkam Deltras, Asa Promosi Terjaga

Patrick Cruz persembahkan gol untuk istri dan almarhum kakeknya. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC akhirnya berhasil keluar dari tren negatif setelah meraih kemenangan penting atas Deltras FC Sidoarjo. Dalam laga lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026 yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (19/4/2026), tim berjuluk Laskar Badai Pantura menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini terasa spesial karena sebelumnya Kendal Tornado selalu kesulitan saat menghadapi Deltras.

Sosok penentu di laga ini tak lain adalah striker asal Brasil, Patrick Cruz, yang mencetak dua gol sekaligus.

Tambahan brace tersebut membuat koleksi golnya kini mencapai 15 sepanjang musim, sekaligus mempertegas perannya sebagai ujung tombak andalan tim.

Pelatih Kendal Tornado, Stefan Keeltjes, tak menutupi rasa puasnya atas hasil yang diraih anak asuhnya.

Ia menegaskan sejak awal sudah menanamkan mental kuat kepada para pemain untuk tidak kembali menelan kekalahan dari lawan yang sama.

“Saya bilang ke pemain, boleh kalah sekali atau dua kali, tapi tidak untuk yang ketiga kalinya dari Deltras,” ujarnya usai pertandingan.

Meski menang cukup meyakinkan, Stefan mengakui laga tidak berjalan mudah. Perubahan waktu pertandingan menjadi sore hari memberikan tantangan tersendiri bagi timnya yang terbiasa bermain malam.

“Di awal kami bermain dengan intensitas tinggi, tapi setelah 30 menit mulai menurun karena cuaca cukup panas. Itu jadi catatan,” jelasnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
HUT ke-96 PSSI Dirayakan di Stadion Sriwedari, Kendal Tornado FC dan Deltras FC Potong Tumpeng - Image
Sepak Bola Indonesia

HUT ke-96 PSSI Dirayakan di Stadion Sriwedari, Kendal Tornado FC dan Deltras FC Potong Tumpeng

20 April 2026, 00.39 WIB

Main di Solo, Kendal Tornado FC Pede Putus Tren Buruk Saat Lawan Deltras FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Main di Solo, Kendal Tornado FC Pede Putus Tren Buruk Saat Lawan Deltras FC

18 April 2026, 18.15 WIB

Tak Jadi di Gelora Delta, Duel Deltras vs Kendal Tornado FC Pindah ke Sriwedari Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Jadi di Gelora Delta, Duel Deltras vs Kendal Tornado FC Pindah ke Sriwedari Solo

14 April 2026, 22.30 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore