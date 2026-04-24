Hadapi PSIS Semarang, Kendal Tornado FC Datang dengan Modal Dua Kemenangan Beruntun

JawaPos.com–Laga menarik akan tersaji pada pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026. PSIS Semarang menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (25/4) malam.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB itu diprediksi berlangsung ketat. Sebab, PSIS Semarang dan Kendal Tornado FC tengah berada dalam performa yang cukup menjanjikan.

Kendal Tornado FC datang ke markas PSIS dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu membawa modal penting setelah meraih dua kemenangan beruntun dalam laga sebelumnya.

Mereka sukses menaklukkan Persiba Balikpapan dan Deltras FC Sidoarjo, hasil yang membuat mental pemain meningkat jelang laga tandang terakhir musim ini. Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keetjes berharap tren positif tersebut bisa terus berlanjut saat menghadapi PSIS Semarang.

Menurut dia, kemenangan dalam dua pertandingan terakhir menjadi suntikan motivasi besar bagi para pemain.

”Tentu harapan kami anak-anak bisa meneruskan tren positif itu,” ujar Stefan, Jumat (24/4).

Meski optimistis, Stefan tetap menaruh perhatian besar terhadap kekuatan PSIS Semarang. Dia menilai performa tim berjuluk Mahesa Jenar itu mengalami peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dalam organisasi permainan dan mental bertanding.

Karena itu, dia meminta seluruh pemain tetap fokus dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Stefan juga memastikan timnya sudah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi tekanan bermain di kandang lawan.