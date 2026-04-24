HomeSepak Bola Indonesia
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 23.57 WIB

Hadapi PSIS Semarang, Kendal Tornado FC Datang dengan Modal Dua Kemenangan Beruntun

Kendal Tornado siap tampil di lanjutan Pegadaian Championship. (Istimewa)

JawaPos.com–Laga menarik akan tersaji pada pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026. PSIS Semarang menjamu Kendal Tornado FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (25/4) malam.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB itu diprediksi berlangsung ketat. Sebab, PSIS Semarang dan Kendal Tornado FC tengah berada dalam performa yang cukup menjanjikan.

Kendal Tornado FC datang ke markas PSIS dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu membawa modal penting setelah meraih dua kemenangan beruntun dalam laga sebelumnya.

Mereka sukses menaklukkan Persiba Balikpapan dan Deltras FC Sidoarjo, hasil yang membuat mental pemain meningkat jelang laga tandang terakhir musim ini. Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keetjes berharap tren positif tersebut bisa terus berlanjut saat menghadapi PSIS Semarang.

Menurut dia, kemenangan dalam dua pertandingan terakhir menjadi suntikan motivasi besar bagi para pemain.

”Tentu harapan kami anak-anak bisa meneruskan tren positif itu,” ujar Stefan, Jumat (24/4).

Meski optimistis, Stefan tetap menaruh perhatian besar terhadap kekuatan PSIS Semarang. Dia menilai performa tim berjuluk Mahesa Jenar itu mengalami peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dalam organisasi permainan dan mental bertanding.

Karena itu, dia meminta seluruh pemain tetap fokus dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Stefan juga memastikan timnya sudah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi tekanan bermain di kandang lawan.

”Kami percaya dengan siapapun pemain yang diturunkan akan tampil fight di lapangan,” tegas pelatih asal Surabaya tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kas Hartadi Dikejar Waktu! PSIS Semarang Berjuang Hindari Playoff Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Kas Hartadi Dikejar Waktu! PSIS Semarang Berjuang Hindari Playoff Degradasi

Jumat, 24 April 2026 | 18.43 WIB

Dua Laga Penentuan PSIS Bersama Kas Hartadi, Bisakah Laskar Mahesa Jenar Lepas dari Ancaman Degradasi? - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Laga Penentuan PSIS Bersama Kas Hartadi, Bisakah Laskar Mahesa Jenar Lepas dari Ancaman Degradasi?

Kamis, 23 April 2026 | 14.49 WIB

Anto Van Java Soroti Peluang Promosi Kendal Tornado FC di Dua Laga Penentuan Grup Timur Pegadaian Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Anto Van Java Soroti Peluang Promosi Kendal Tornado FC di Dua Laga Penentuan Grup Timur Pegadaian Championship

Rabu, 22 April 2026 | 16.30 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

