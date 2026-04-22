Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 April 2026 | 16.30 WIB

Anto Van Java Soroti Peluang Promosi Kendal Tornado FC di Dua Laga Penentuan Grup Timur Pegadaian Championship

Pemilik Kendal Tornado FC Junianto atau Anto Van Java. (Istimewa)

JawaPos.com–Kendal Tornado FC masih menjaga asa untuk bersaing dalam perebutan tiket promosi di Pegadaian Championship Grup Timur. Situasi klasemen yang ketat membuat dua laga sisa menjadi sangat krusial bagi empat tim teratas, termasuk Kendal Tornado FC yang tampil mengejutkan musim ini.

Sorotan datang dari pemilik tim, Junianto atau yang lebih dikenal dengan sapaan Anto Van Java. Melalui akun Instagram pribadi @anto_van_java, dia menyampaikan pandangannya terkait peluang tim-tim di papan atas sekaligus memberi semangat kepada skuad Kendal Tornado FC.

Dalam unggahannya, Anto memaparkan perhitungan poin maksimal dari empat tim yang masih berpeluang promosi.

PSS Sleman berada di posisi teratas dengan potensi maksimal 58 poin, disusul Barito Putera dengan 55 poin, Persipura Jayapura dengan 56 poin, dan Kendal Tornado FC dengan 53 poin.

Meski berada di posisi yang tidak paling diunggulkan, Anto tetap menunjukkan optimisme. Dia menegaskan bahwa perjuangan tim harus terus berlanjut hingga akhir musim. Baginya, capaian Kendal Tornado FC sejauh ini sudah layak diapresiasi.

”Berjuang sampai akhir. Saya dan keluarga bangga dengan tim ini. Baru promosi, tapi sudah bisa bersaing dan memberi warna baru,” tulis Anto Van Java dalam unggahan tersebut.

Kendal Tornado FC memang menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian musim ini. Berstatus sebagai tim promosi, mereka mampu tampil kompetitif di tengah dominasi klub-klub yang lebih berpengalaman. Bahkan, sekitar 45 persen pemain yang memperkuat tim ini merupakan debutan dari Liga 3.

Anto juga mengungkapkan bahwa sejak awal, pihaknya tidak memasang target tinggi untuk langsung promosi ke Liga 1. Namun, dia memberikan motivasi tambahan berupa bonus besar jika tim mampu mencapainya. Hal ini menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras seluruh elemen tim.

Tak hanya itu, Anto turut menyampaikan rencana jangka panjang klub. Setelah kompetisi berakhir, dia berencana menggelar RUPS untuk meningkatkan alokasi anggaran hingga 50 persen pada musim 2026/2027.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Brace Patrick Cruz Antar Kendal Tornado Bungkam Deltras, Asa Promosi Terjaga - Image
Sepak Bola Indonesia

Brace Patrick Cruz Antar Kendal Tornado Bungkam Deltras, Asa Promosi Terjaga

Senin, 20 April 2026 | 04.19 WIB

HUT ke-96 PSSI Dirayakan di Stadion Sriwedari, Kendal Tornado FC dan Deltras FC Potong Tumpeng - Image
Sepak Bola Indonesia

HUT ke-96 PSSI Dirayakan di Stadion Sriwedari, Kendal Tornado FC dan Deltras FC Potong Tumpeng

Senin, 20 April 2026 | 00.39 WIB

Main di Solo, Kendal Tornado FC Pede Putus Tren Buruk Saat Lawan Deltras FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Main di Solo, Kendal Tornado FC Pede Putus Tren Buruk Saat Lawan Deltras FC

Sabtu, 18 April 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

