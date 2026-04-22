Anto Van Java Soroti Peluang Promosi Kendal Tornado FC di Dua Laga Penentuan Grup Timur Pegadaian Championship

JawaPos.com–Kendal Tornado FC masih menjaga asa untuk bersaing dalam perebutan tiket promosi di Pegadaian Championship Grup Timur. Situasi klasemen yang ketat membuat dua laga sisa menjadi sangat krusial bagi empat tim teratas, termasuk Kendal Tornado FC yang tampil mengejutkan musim ini.

Sorotan datang dari pemilik tim, Junianto atau yang lebih dikenal dengan sapaan Anto Van Java. Melalui akun Instagram pribadi @anto_van_java, dia menyampaikan pandangannya terkait peluang tim-tim di papan atas sekaligus memberi semangat kepada skuad Kendal Tornado FC.

Dalam unggahannya, Anto memaparkan perhitungan poin maksimal dari empat tim yang masih berpeluang promosi.

PSS Sleman berada di posisi teratas dengan potensi maksimal 58 poin, disusul Barito Putera dengan 55 poin, Persipura Jayapura dengan 56 poin, dan Kendal Tornado FC dengan 53 poin.

Meski berada di posisi yang tidak paling diunggulkan, Anto tetap menunjukkan optimisme. Dia menegaskan bahwa perjuangan tim harus terus berlanjut hingga akhir musim. Baginya, capaian Kendal Tornado FC sejauh ini sudah layak diapresiasi.

”Berjuang sampai akhir. Saya dan keluarga bangga dengan tim ini. Baru promosi, tapi sudah bisa bersaing dan memberi warna baru,” tulis Anto Van Java dalam unggahan tersebut.

Kendal Tornado FC memang menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian musim ini. Berstatus sebagai tim promosi, mereka mampu tampil kompetitif di tengah dominasi klub-klub yang lebih berpengalaman. Bahkan, sekitar 45 persen pemain yang memperkuat tim ini merupakan debutan dari Liga 3.

Anto juga mengungkapkan bahwa sejak awal, pihaknya tidak memasang target tinggi untuk langsung promosi ke Liga 1. Namun, dia memberikan motivasi tambahan berupa bonus besar jika tim mampu mencapainya. Hal ini menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras seluruh elemen tim.