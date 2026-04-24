Kurniawan Benahi Finishing Touch jelang Piala Asia U-17 2026

JawaPos.com-Pelatih timnas U-17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto fokus membenahi penyelesaian akhir timnya menjelang Piala Asia U-17 2026 di Arab Saudi yang digelar pada 5-22 Mei.

Hal ini dikatakan Kurniawan setelah melihat penyelesaian akhir timnya yang buruk di Kejuaraan ASEAN U-17 2026 beberapa waktu lalu, yang berujung tak lolos dari babak fase grup.

Pada turnamen yang digelar di Jawa Timur ini, Indonesia mengakhiri babak grup di peringkat ketiga dengan empat poin. Indonesia hanya menang atas Timor Lester, sementara dua laga sisanya melawan Malaysia dan Vietnam berakhir kekalahan dan hasil imbang.

"Yang pertama, tentunya, masalah finishing. Karena di pertandingan, terutama pertandingan pertama (4-0 Timor Leste), kedua (0-1 Malaysia), kita banyak peluang tapi tidak terjadi gol," kata Kurniawan saat ditemui awak media dalam sesi latihan menuju ke Arab Saudi di Lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (24/4).

Aspek kedua yang diperbaiki Kurniawan adalah bagaimana timnya untuk bermain lebih sabar. Ia mencontohkan pada laga melawan Malaysia di Kejuaraan ASEAN U-17 saat kalah 0-1.

Pada pertandingan itu, menurut Kurniawan, timnya bermain terlalu terburu-buru saat rencana permainan tidak jalan, dengan Malaysia yang memainkan skema low block.

"Ketika game plan kita tidak jalan, contoh lawan Malaysia, kita ketinggalan 1-0, terus kita bermain lebih ke apa namanya, ingin cepat untuk menyamakan, sementara kita di saat lawan tim melakukan low block kita harus lebih sabar, cari peluang untuk ke depan, dan ini menjadi evaluasi juga," ucap dia.