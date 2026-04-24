Bonek Puji Crossing Riyan Ardiansyah, Berharap Dipermanenkan Persebaya Surabaya

Riyan Ardiansyah tampil sebagai supersub dengan assist krusial saat Persebaya Surabaya mengalahkan Malut United di Kie Raha. (Persebaya)
JawaPos.com–Bonek dibuat kagum dengan penampilan Riyan Ardiansyah di laga kemenangan Persebaya Surabaya melawan Malut United di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23/4).
Riyan Ardiansyah yang masuk pada menit ke-58 menghadirkan dimensi baru untuk penyerangan Persebaya. Puncaknya, dia berhasil memberikan umpan crossing terukur ke kotak penalti yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Francisco Rivera.
Assist tersebut ternyata membuat Bonek memberikan pujiannya kepada Riyan Ardiansyah. Pujian tersebut terlihat di salah satu posting-an akun resmi Instagram Persebaya.
”Umpan crossing ciri khas Persebaya, yang dulu selalu memanjakan strikernya, yang malam hari ini baru muncul lewat umpan crossing Riyan,” tulis komentar Bonek dari akun @rn*****. Sebuah komentar tentang pujian dari crossing pemain pinjaman Malut United tersebut.
”Riyan kalau cocok posisinya pemain ini bagus, crossing juga bagus, beri dia waktu, bisa jadi supersub, tapi emang gak dipungkiri crossing-nya itu loh istimewa,” ujar komentar Bonek dari akun @ba****.
Selain pujian crossing Riyan, beberapa komentar Bonek juga mulai yakin dengan masa depannya bersama Persebaya. Para suporter ingin pemain pinjamannya itu dipertahankan Persebaya untuk musim depan.
”Setelah cetak gol, sekarang cetak assist. Layak dipertahankan untuk musim depan,” tulis komentar Bonek dari akun @tu****. Komentar tersebut menggambarkan kekaguman Bonek pada kontribusi Riyan dalam dua pertandingan terakhir.
”Riyan ngeyel mulai nyetel permainan e... mugo2 isok permanen nag Persebaya,” komentar dari akun @dn****. Sebuah harapan dari Bonek untuk pemain nomor punggung 14 tersebut.
Sebelum memberikan assist di laga melawan Malut United, Riyan juga tampil apik saat mencetak gol melawan Madura United. Uniknya, pemain 29 tahun tersebut mampu memberikan kontribusi saat masuk dari bangku cadangan.
