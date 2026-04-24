Bikin Gol Debut, Milos Raickovic Bocorkan Target Persebaya Surabaya di Sisa Musim Super League

Aksi pemain Persebaya, Milos Raickovic saat menghadapi Malut United. (Istimewa)
JawaPos.com - Milos Raickovic senang bukan kepalang setelah ia mencetak gol debut bagi Persebaya Surabaya saat mengalahkan Malut United 0-2 di Ternate kemarin (23/4). Tendangan jarak jauhnya sukses merobek gawang tuan rumah untuk membuka keunggulan Green Force.
Ia juga bangga bisa membantu Persebaya meraih kemenangan, karena itu merupakan respon dari timnya setelah menelan dua kekalahan menyakitkan di laga sebelumnya.
"Saya sangat senang akhirnya bisa mencetak gol debut bagi Persebaya. Kami juga bangkit setelah dua kekalahan menyakitkan, kami bisa bereaksi menunjukkan kualitas kami untuk menang," ujar Milos seperti dikutip dari Instagram Liga 1 Match.
Selain mencetak gol, ia juga memberi pujian bagi seluruh pemain yang sudah memainkan sepak bola kolektif. Berkat itu, timnya bisa keluar dari tekanan tuan rumah yang memiliki pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman juara.
"Kami bermain kolekstif sebagai tim, menunjukkan kualitas kami, jadi menyenangkan akhirnya kembali meraih tiga poin penting," imbuhnya.
Ia juga turut bersikap respek terhadap Malut United yang diaggap sebagai lawan yang tangguh, sehingga ia bersama rekan-rekan setimnya harus bekerja keras hingga peluit akhir berbunyi untuk mempertahankan kemenangan.
“Kami sudah tahu ini akan menjadi laga yang sulit. Malut United adalah tim dengan kualitas individu yang bagus dan bermain di kandang. Kami harus bekerja keras sepanjang pertandingan,” jelasnya juga.
Milos menyadari di sisa musim ini perjuangan untuk menembus lima besar akan semakin sulit. Ia pun menargetkan untuk bekerja lebih keras agar bisa menyapu bersih sisa laga dengan poin maksimal dan menembus papan atas.
"Di sisa musim ini kami akan berjuang lebih keras lagi untuk menyapu bersih semua pertandingan dengan poin maksimal. Kami sangat berterima kasih atas support dari Bonek dan Bonita," pungkasnya.
