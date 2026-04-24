Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 24 April 2026 | 16.55 WIB

Terima Kasih Pedro Matos! Dikritik Bonek, Justru Jadi Kunci Kemenangan Persebaya Surabaya di Menit Akhir

Pedro Matos saat tampil melawan Malut United, berperan menjaga tempo sebelum Persebaya Surabaya menang 0-2. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas Malut United pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam itu berakhir dengan skor meyakinkan 0-2 untuk Green Force.

Kemenangan ini tidak datang dengan mudah meski skor terlihat cukup nyaman di akhir pertandingan. Persebaya Surabaya harus menunggu hingga babak kedua untuk benar-benar memecah kebuntuan.

Gol pertama lahir pada menit ke-73 melalui sepakan keras Milos Raickovic dari luar kotak penalti. Umpan matang dari Bruno Paraiba sukses dikonversi menjadi gol pembuka yang mengubah jalannya laga.

Menjelang laga berakhir, Persebaya Surabaya memastikan kemenangan lewat gol tambahan di menit 90+1.

Francisco Rivera menyambut umpan Riyan Ardiansyah dengan sempurna untuk menutup pertandingan dengan kemenangan.

Namun di balik kemenangan itu, sorotan justru mengarah pada satu nama, yakni Pedro Matos. Gelandang asal Portugal tersebut kembali mendapat kritik tajam dari Bonek karena performanya yang dinilai belum konsisten.

Beberapa komentar pedas langsung membanjiri media sosial usai pertandingan selesai. “Sing gak enak Pedro Matos,” tulis salah satu Bonek yang menunjukkan kekecewaannya.

Kritik lain bahkan menyoroti potensi masalah di lini serang Persebaya Surabaya. “Berarti mulai mau masalah e tekan Perovic karo Matos,” tulis Bonek lainnya dengan nada khawatir.

Tak sedikit pula yang merasa pergantian Pedro Matos menjadi titik balik permainan. “Matos diganti langsung ngacir kan,” tulis seorang suporter yang melihat perubahan tempo setelah pergantian pemain.

Komentar yang lebih tegas juga bermunculan tanpa basa-basi. “MATOS OUT,” tulis salah satu Bonek, sementara lainnya menambahkan, “Pedro Matos out langsung goal haha wani.”

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore