4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil ke Timnas Indonesia, Ada Eksel Runtukahu!

JawaPos.com–Empat pemain Persija Jakarta mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Empat pemain itu adalah Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, Fajar Fathrrahman, dan Eksel Runtukahu.

Awal mula kabar pemanggilan empat pemain tersebut berhembus di media sosial. Keempat pemain Persija Jakarta itu dilaporan masuk daftar pemain Timnas Indonesia pilihan John Herdman untuk Piala AFF 2026.

Alih-alih membantah, Ardhi Tjahjoko selaku Manajer Persija Jakarta justru membenarkan kabar tersebut. Ardhi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima permintaan terkait pemanggilan Shayne, Witan, Eksel, dan Fajar ke Timnas Indonesia.

”Iya (dipanggil ke Timnas Indonesia). Ada permintaan,” kata Ardhi kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).

Dari keempat nama tersebut, nama Eksel menjadi sorotan. Untuk pertamakalinya, striker berusia 27 tahun itu mendapat kesempatan untuk membela Timnas Indonesia.

Performa impresifnya bersama Persija Jakarta di musim ini sukses memikat hati pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Hingga pekan ke-29, striker kelahiran Tondano itu tercatat sudah mengemas enam gol dan tiga assist dari 20 penampilan.

Koleksi gol tersebut membuat Eksel masuk dalam jajaran penyerang lokal tersubur di Super League 2025/2026. Dia sejajar dengan Ezra Walian yang mengemas enam gol serta sembilan assist bersama Persik Kediri.

Sementara, untuk tiga pemain Persija Jakarta lainnya, merupakan nama-nama langganan. Shayne dan Witan kerap mendapat panggilan untuk Timnas Indonesia senior, sementara Fajar untuk kelompok umur.