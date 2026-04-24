Bintang Persija dan Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas Dilirik Klub Polandia, Peluang ke Eropa Terbuka!

Bintang Persija dan Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas dilirik klub Polandia, Legia Warszawa. (Instagram.com/@donytripamungkas)
JawaPos.com–Rumor menarik kembali menghampiri pemain Timnas Indonesia. Kali ini, bintang muda yang membela klub Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas, dikabarkan sedang dalam pantauan klub Polandia Legia Warszawa.
Dilansir dari akun X salah satu media sepak bola di Polandia, @MarkajTopNews, Dony masuk ke dalam Try Pamungkas daftar incaran klub Legia Warszawa yang berada di Kota Warszawa, Polandia, tersebut.
”Bek Persija Jakarta 🇮🇩, Dony Tri Pamungkas 🇮🇩, sedang dipantau klub Polandia 🇵🇱, Legia Warszawa. Menurut sumber, pemain berusia 21 tahun ini telah masuk dalam daftar pendek perekrutan klub Polandia tersebut dalam beberapa bulan terakhir,” tulis akun X @MarkajTopNews dikutip pada 24 April 2026.
Legia Warszawa merupakan tim kasta pertama Liga Polandia (Ekstraklasa) dan saat ini berada di posisi 11 klasemen sementara. Pada musim lalu, klub yang didirikan pada Maret 1916 ini mampu meraih gelar juara Piala Polandia.
Jika Legia Warszawa serius untuk mendatangkan fullback kiri Timnas Indonesia tersebut, dana transfer sekitar €250.000 dikabarkan harus dikeluarkan kepada Persija Jakarta.
Dony Tri Pamungkas masih terikat kontrak dengan Macan Kemayoran hingga Juni 2028. Dilansir dari Transfermarkt, market value sang pemain berada di angka €200.000.
Apabila transfer ini terwujud, Dony akan menjadi pemain ketiga Indonesia yang bermain di Liga Polandia mengikuti jejak Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman yang pernah membela Lechia Gdansk.
