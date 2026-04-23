Fajar Fathurrahman Kecewa Berat Persija Jakarta Gagal Menang Kontra PSIM Yogyakarta, Makin Sulit Kejar Persib Bandung

JawaPos.com - Persija Jakarta gagal mempertahankan laju positifnya setelah bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Mewakili pemain, Fajar Fathurrahman, mengungkapkan seluruh pemain kecewa dengan hasil tersebut.

Macan Kemayoran -julukan Persija- sejatinya membawa modal positif untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4) kemarin. Tim asuhan Mauricio Souza ini mencatat dua kemenangan beruntun dengan bungkam Persebaya Surabaya 3-0, dan PSBS Biak 1-0.

Sayangnya, Persija gagal mempertahankan tren kemenangannya saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persija Jakarta harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta.

“Tentu ini hasil yang mengecewakan bagi kami semua. Tapi ya, inilah sepak bola. Kita kontrol permainan dan pemain tetap percaya sampai akhir,” beber Fajar dalam konferensi pers usai laga melawan PSIM Yogyakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).

Yang jelas, hasil tersebut tidak sesuai dengan target yang diusung skuad Persija Jakarta. Sebab hasil imbang tersebut membuat Macan Kemayoran gagal menempel ketat Borneo FC yang sedang duduk di peringkat kedua.

Padahal, Persija Jakarta tampil begitu dominan ketimbang PSIM Yogyakarta. Tim Ibu Kota itu juga punya peluang untuk menang. Namun, kesempatan emas lewat titik penalti pada menit ke-41 gagal dimaksimalkan Maxwell Souza yang maju sebagai eksekutor.

Meski kecewa dengan hasil akhir, Fajar menegaskan bahwa seluruh pemain Persija Jakarta tetap dalam motivasi tinggi. Ia menyampaikan skuad Macan Kemayoran bakal tampil habis-habisan demi meraih hasil terbaik di akhir musim.

“Kita akan percaya sampai akhir, apapun yang terjadi di akhir, itu yang terbaik yang kami lakukan,” tegas Fajar.

Hasil imbang tersebut membuat Persija Jakarta masih terkunci di poisisi ketiga dengan raihan 59 poin.