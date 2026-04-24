Ketajaman Andrew Jung dan Ramon Tanque Jadi Andalan Persib Bandung Hadapi Arema FC di GBLA

Striker Persib Andrew Jung jadi super subs musim ini. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali menaruh harapan besar kepada lini depannya saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.
Duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4), menjadi laga penting bagi Maung Bandung untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen.
Dua nama yang paling mendapat sorotan adalah Andrew Jung dan Ramon Tanque. Keduanya sedang berada dalam performa terbaik setelah tampil produktif dalam beberapa pertandingan terakhir.
Andrew Jung sejauh ini sudah mengoleksi 11 gol, sementara Ramon Tanque menyumbang delapan gol untuk Persib musim ini.
Dalam tiga pertandingan terakhir, kedua striker itu silih berganti mencetak gol dan menjadi pembeda bagi Persib.
Ketajaman mereka menjadi modal penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang tengah mendapat tekanan dari Borneo FC Samarinda di posisi kedua klasemen sementara.
Pelatih Persib, Bojan Hodak, Dikutip dari ileague.id mengaku beruntung memiliki beberapa penyerang dengan kualitas yang merata.
Menurutnya, siapa pun yang dimainkan tidak menjadi masalah selama mampu memberikan kontribusi gol bagi tim.
Hodak mengatakan dirinya memiliki banyak opsi di lini depan. Andrew Jung dan Ramon Tanque sama-sama mampu menunjukkan performa bagus dalam beberapa laga terakhir. Karena itu, ia merasa tidak terlalu khawatir soal siapa yang akan dimainkan sejak menit awal.
