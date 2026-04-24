Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 20.00 WIB

Ketajaman Andrew Jung dan Ramon Tanque Jadi Andalan Persib Bandung Hadapi Arema FC di GBLA

Striker Persib Andrew Jung jadi super subs musim ini. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menaruh harapan besar kepada lini depannya saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4), menjadi laga penting bagi Maung Bandung untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Dua nama yang paling mendapat sorotan adalah Andrew Jung dan Ramon Tanque. Keduanya sedang berada dalam performa terbaik setelah tampil produktif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Andrew Jung sejauh ini sudah mengoleksi 11 gol, sementara Ramon Tanque menyumbang delapan gol untuk Persib musim ini.

Dalam tiga pertandingan terakhir, kedua striker itu silih berganti mencetak gol dan menjadi pembeda bagi Persib.

Ketajaman mereka menjadi modal penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang tengah mendapat tekanan dari Borneo FC Samarinda di posisi kedua klasemen sementara.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, Dikutip dari ileague.id mengaku beruntung memiliki beberapa penyerang dengan kualitas yang merata.

Menurutnya, siapa pun yang dimainkan tidak menjadi masalah selama mampu memberikan kontribusi gol bagi tim.

Hodak mengatakan dirinya memiliki banyak opsi di lini depan. Andrew Jung dan Ramon Tanque sama-sama mampu menunjukkan performa bagus dalam beberapa laga terakhir. Karena itu, ia merasa tidak terlalu khawatir soal siapa yang akan dimainkan sejak menit awal.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC! Momentum Singo Edan Jegal Calon Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC! Momentum Singo Edan Jegal Calon Juara

Jumat, 24 April 2026 | 19.35 WIB

Arema FC Andalkan Kekuatan Kolektif untuk Redam Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Andalkan Kekuatan Kolektif untuk Redam Persib Bandung

Jumat, 24 April 2026 | 18.05 WIB

Arema FC Tantang Rekor Sempurna Persib Bandung di GBLA, Marcos Santos Siap Beri Kejutan - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Tantang Rekor Sempurna Persib Bandung di GBLA, Marcos Santos Siap Beri Kejutan

Jumat, 24 April 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore