Arema FC Bungkam PSM Makassar! Simak Fakta Menarik 3 Pencetak Gol Singo Edan

Selebrasi Dalberto saat jebol gawang PSM Makassar. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC berhasil menang telak saat mengalahkan PSM Makassar di Super League pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (9/5).
Tim tuan rumah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk unggul. Pada menit ke-10, Dalberto berhasil mencetak gol melalui tendangan penalti.
Di babak kedua, Arema FC makin tidak terbendung dengan berhasil mencetak dua gol. Gabriel Silva dan Joel Vinicius berhasil mencatatkan namanya di papan skor.
Ada tiga fakta menarik dari para pencetak gol Arema FC di laga kemenangan melawan PSM Makassar. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.
Dalberto terus menunjukkan ketajamannya bersama Arema FC dengan terus mencetak gol dalam dua laga terakhir saat melawan Persik Kediri dan PSM Makassar. Penyerang asal Brasil tersebut juga telah mengoleksi 16 gol hingga pekan ke-32. Dari 16 gol yang dicetak Dalberto, enam diantaranya melalui tendangan penalti.
Penyerang 31 tahun tersebut juga bermain sangat baik dan terus melancarkan ancaman ke gawang PSM. Melihat statistik permainannya dari I League, Dalberto melepaskan empat tendangan ke arah gawang dan melakukan dua kreasi peluang.
Setelah mencetak gol melawan Persis Solo, Gabriel Silva kembali absen mencatatkan namanya di papan skor. Setelah tiga pertandingan, dia berhasil mencetak gol ke gawang PSM Makassar.
Permainan efektif ditunjukkan Gabriel Silva saat menghadapi PSM. Pemain 29 tahun tersebut melepaskan satu tendangan yang langsung menjadi gol dan menciptakan satu kreasi peluang.
Setelah lima pertandingan tidak mencetak gol, Joel Vinicius kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat koleksi golnya menjadi lima gol untuk Arema FC dan 12 gol di Super League.
Secara individu, Joel Vinicius juga bermain klinis di lini depan. Dengan modal melepaskan satu tendangan ke arah gawang, pemain asal Brasil tersebut mencetak satu gol.
