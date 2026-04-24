Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 24 April 2026 | 12.51 WIB

Francisco Rivera Makin Tajam Sejak Jadi Kapten! Simak Fakta Menarik Kemenangan Persebaya Surabaya Kontra Malut United

Selebrasi Franciso Rivera untuk Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang Malut United dalam laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. (Persebaya)

 

JawaPos.com–Persebaya Surabaya berhasil mencuri kemenangan dari Malut United di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4).

Kedua tim saling jual beli serangan di babak pertama. Malut United sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Yakob Sayuri. Namun, gol tersebut dianulir karena David da Silva melakukan handball.

Persebaya juga punya peluang untuk mencetak gol. Tendangan Toni Firmansyah sempat mengancam gawang Malut United.

Gol yang ditunggu Persebaya akhirnya tiba setelah Milos Raickovic mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-73. Menjelang laga berakhir, Green Force kembali menggandakan keunggulan lewat gol yang dicetak Francisco Rivera.

Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Persebaya melawan Malut United. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Francisco Rivera makin tajam sejak jadi kapten Persebaya

Gelandang andalan Persebaya ini menunjukkan ketajamannya sejak menjadi kapten. Saat menjabat sebagai kapten di laga melawan Persita Tangerang, Rivera sudah mencetak dua gol termasuk di laga melawan Malut United.

Rivera juga menambah koleksi golnya menjadi delapan gol hingga pekan ke-29. Jumlah gol tersebut juga menyamai perolehan golnya di musim lalu.

2. Milos Raickovic cetak gol debut

Milos Raickovic akhirnya mencetak gol pertamanya bersama Persebaya di laga tandang. Melansir Transfermarkt, gelandang asal Montenegro tersebut, membutuhkan 27 laga untuk mencetak gol pertamanya.

3. Persebaya kembali menang di laga tandang

Kemenangan melawan Malut United juga menandai kembalinya kekuatan Persebaya di laga tandang. Sejak menang di kandang Bali United, Februari lalu, tim asuhan Bernardo Tavares kalah dalam tiga laga tandang beruntun melawan Persijap Jepara, Borneo FC, dan Persija Jakarta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore