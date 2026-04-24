Francisco Rivera Makin Tajam Sejak Jadi Kapten! Simak Fakta Menarik Kemenangan Persebaya Surabaya Kontra Malut United

JawaPos.com–Persebaya Surabaya berhasil mencuri kemenangan dari Malut United di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4).

Kedua tim saling jual beli serangan di babak pertama. Malut United sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Yakob Sayuri. Namun, gol tersebut dianulir karena David da Silva melakukan handball.

Persebaya juga punya peluang untuk mencetak gol. Tendangan Toni Firmansyah sempat mengancam gawang Malut United.

Gol yang ditunggu Persebaya akhirnya tiba setelah Milos Raickovic mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-73. Menjelang laga berakhir, Green Force kembali menggandakan keunggulan lewat gol yang dicetak Francisco Rivera.

1. Francisco Rivera makin tajam sejak jadi kapten Persebaya Gelandang andalan Persebaya ini menunjukkan ketajamannya sejak menjadi kapten. Saat menjabat sebagai kapten di laga melawan Persita Tangerang, Rivera sudah mencetak dua gol termasuk di laga melawan Malut United.

Rivera juga menambah koleksi golnya menjadi delapan gol hingga pekan ke-29. Jumlah gol tersebut juga menyamai perolehan golnya di musim lalu.

2. Milos Raickovic cetak gol debut Milos Raickovic akhirnya mencetak gol pertamanya bersama Persebaya di laga tandang. Melansir Transfermarkt, gelandang asal Montenegro tersebut, membutuhkan 27 laga untuk mencetak gol pertamanya.