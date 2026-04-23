Cuma Selisih 2 Poin! Update Klasemen Persebaya Surabaya: Dekati 4 Besar Usai Bungkam Malut United

JawaPos.com — Persebaya Surabaya makin menebar ancaman serius di papan atas Super League 2025/2026. Kemenangan penting atas Malut United membuat Green Force kini hanya terpaut dua poin dari zona empat besar.

Laga pekan ke-29 yang digelar Kamis (23/4/2026) malam berlangsung ketat sejak awal. Bermain di markas Malut United, Persebaya Surabaya harus menghadapi tekanan tinggi tuan rumah.

Sejak menit awal, Malut United langsung tancap gas lewat Yakob Sayuri. Peluang demi peluang tercipta, termasuk dua tembakan berbahaya di menit ke-3 dan ke-11 yang masih mampu diamankan.

Persebaya Surabaya bukan tanpa perlawanan dalam 15 menit pertama. Malik Risaldi dan Risto Mitrevski sempat mengancam, namun penyelesaian akhir belum menemui sasaran.

Tempo pertandingan meningkat memasuki pertengahan babak pertama. Kedua tim saling jual beli serangan, tetapi lini pertahanan masing-masing masih cukup disiplin.

Momen krusial terjadi di menit ke-38 saat Malut United sempat mencetak gol lewat Yakob Sayuri. Namun, gol tersebut dianulir karena handball David da Silva dalam proses build-up serangan.

Keputusan tersebut menjadi titik balik psikologis bagi Persebaya Surabaya. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap 0-0 meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang.

Memasuki babak kedua, Malut United kembali tampil agresif. Yakob Sayuri dan David da Silva terus menekan pertahanan Green Force dengan beberapa tembakan berbahaya.