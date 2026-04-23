Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 24 April 2026 | 04.17 WIB

Cuma Selisih 2 Poin! Update Klasemen Persebaya Surabaya: Dekati 4 Besar Usai Bungkam Malut United

Selebrasi Franciso Rivera untuk Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang Malut United dalam laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. (Persebaya) - Image

Selebrasi Franciso Rivera untuk Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang Malut United dalam laga pekan ke-29 Super League 2025/2026. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya makin menebar ancaman serius di papan atas Super League 2025/2026. Kemenangan penting atas Malut United membuat Green Force kini hanya terpaut dua poin dari zona empat besar.

Laga pekan ke-29 yang digelar Kamis (23/4/2026) malam berlangsung ketat sejak awal. Bermain di markas Malut United, Persebaya Surabaya harus menghadapi tekanan tinggi tuan rumah.

Sejak menit awal, Malut United langsung tancap gas lewat Yakob Sayuri. Peluang demi peluang tercipta, termasuk dua tembakan berbahaya di menit ke-3 dan ke-11 yang masih mampu diamankan.

Persebaya Surabaya bukan tanpa perlawanan dalam 15 menit pertama. Malik Risaldi dan Risto Mitrevski sempat mengancam, namun penyelesaian akhir belum menemui sasaran.

Tempo pertandingan meningkat memasuki pertengahan babak pertama. Kedua tim saling jual beli serangan, tetapi lini pertahanan masing-masing masih cukup disiplin.

Momen krusial terjadi di menit ke-38 saat Malut United sempat mencetak gol lewat Yakob Sayuri. Namun, gol tersebut dianulir karena handball David da Silva dalam proses build-up serangan.

Keputusan tersebut menjadi titik balik psikologis bagi Persebaya Surabaya. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap 0-0 meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang.

Memasuki babak kedua, Malut United kembali tampil agresif. Yakob Sayuri dan David da Silva terus menekan pertahanan Green Force dengan beberapa tembakan berbahaya.

Persebaya Surabaya mulai melakukan perubahan strategi pada menit ke-57. Masuknya Riyan Ardiansyah dan Koko Ari Araya memberikan energi baru di lini tengah.

Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Hancurkan Malut United 2-0! Gol Yakob Sayuri Dianulir Jadi Awal Pesta Green Force - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Hancurkan Malut United 2-0! Gol Yakob Sayuri Dianulir Jadi Awal Pesta Green Force

Jumat, 24 April 2026 | 04.07 WIB

Gol Yakob Sayuri Dianulir! Persebaya Surabaya vs Malut United Buntu 0-0 di Babak Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Gol Yakob Sayuri Dianulir! Persebaya Surabaya vs Malut United Buntu 0-0 di Babak Pertama

Jumat, 24 April 2026 | 03.24 WIB

Pedro Matos Starter! Pemain Idola Bernardo Tavares Masuk Starting Line Up Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United - Image
Sepak Bola Indonesia

Pedro Matos Starter! Pemain Idola Bernardo Tavares Masuk Starting Line Up Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United

Jumat, 24 April 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

