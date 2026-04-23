Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 00.28 WIB

Jelang Lawan Persebaya, Malut United Kejar Empat Kemenangan demi Amankan Posisi Papan Atas Super League

Jadwal Malut United vs Persebaya di Super League hari ini, prediksi skor, dan siaran langsung (Persebaya.id)

 

JawaPos.com - Persaingan papan atas BRI Super League 2025/26 semakin ketat menjelang akhir musim. Setiap poin kini menjadi sangat penting, terutama bagi Malut United FC yang sedang berusaha mempertahankan posisi di jalur empat besar klasemen sementara.

Saat ini Malut United berada di peringkat kelima dan hanya terpaut tipis dari tim-tim di bawahnya. Situasi itu membuat laga pekan ke-29 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam, menjadi pertandingan yang sangat penting bagi tim tuan rumah.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menegaskan bahwa timnya harus segera bangkit dan meraih kemenangan jika ingin tetap bersaing di papan atas hingga akhir musim.

Menurutnya, target realistis yang harus dicapai Malut United adalah memenangkan minimal empat pertandingan dari lima laga tersisa musim ini.

Target tersebut sudah dibicarakan bersama seluruh pemain agar tim tetap fokus menghadapi tekanan di akhir kompetisi.

“Karena poin tim-tim di bawah semakin dekat, jadi mau tidak mau kami harus menang. Minimal empat kemenangan dari sisa pertandingan supaya bisa bertahan di empat besar,” ujar Hendri Susilo dikutip dari ileague.id.

Ia menilai pertandingan kandang melawan Persebaya menjadi salah satu laga penting yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dukungan suporter dan masyarakat Maluku Utara juga diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.

Hendri mengakui timnya sedang berada dalam tekanan setelah hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya. Karena itu ia berharap atmosfer positif di Stadion Kie Raha mampu membantu pemain tampil lebih percaya diri.

“Kami sangat membutuhkan dukungan dan doa dari masyarakat Maluku Utara. Itu penting untuk menambah motivasi pemain,” katanya.

