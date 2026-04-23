Andhika Ramadhani Siap Jadi Tembok Persebaya Surabaya Saat Hadapi Malut United di Ternate

Andhika Ramadhani siap menggantikan Ernando Ari di bawah mistar Persebaya Surabaya saat menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam, Laga ini menjadi momen penting bagi Persebaya yang sedang berusaha bangkit di tengah tekanan hasil pertandingan sebelumnya.
Andhika pun memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap untuk berjuang mendapatkan hasil maksimal di kandang lawan.
“Untuk pertandingan insyaallah kami teman-teman dan juga pelatih sudah siap. Kita mencoba akan memaksimalkan kesempatan yang ada,” ujar Andhika dikutip dari ileague.id.
Menghadapi Malut United bukan perkara mudah. Tim tuan rumah dikenal memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang mampu memberikan ancaman di berbagai lini. Namun, Andhika tetap percaya diri dengan kualitas yang dimiliki skuad Persebaya.
Menurut penjaga gawang asal Surabaya itu, salah satu kunci penting dalam pertandingan nanti adalah menjaga komunikasi antarpemain, khususnya di lini pertahanan.
Ia ingin koordinasi antara dirinya dengan para bek berjalan lebih solid agar mampu meredam serangan lawan.
“Malut United memang mempunyai banyak pemain berpengalaman. Tapi dari saya, mungkin kita harus lebih banyak jalin komunikasi dengan pemain belakang,” katanya.
Andhika juga menilai Persebaya memiliki materi pemain yang tak kalah berkualitas. Karena itu, ia meminta rekan-rekannya tetap fokus sepanjang pertandingan demi menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan.
“Meskipun mereka dihuni banyak pemain bintang, Persebaya juga mempunyai banyak pemain bintang. Kita harus tetap fokus, komunikasi dengan pemain seperti Bruno dan kawan-kawan agar bisa menghalau serangan mereka ke gawang kita,” tambahnya.
