Laga Panas Pegadaian Championship, PSS Sleman Waspadai Semangat Persiba Balikpapan

JawaPos.com - PSS Sleman menaruh kewaspadaan tinggi jelang laga tandang menghadapi Persiba Balikpapan pada pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026, Minggu (26/4/2026) malam.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar untuk mengamankan poin penting.

Pelatih PSS Sleman, Ansyari Lubis, menilai Persiba tetap menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan meski belum meraih hasil maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir.

Menurutnya, kekuatan utama tim tuan rumah terletak pada organisasi pertahanan yang disiplin dan permainan penuh determinasi.

Hal itu terlihat dari sejumlah hasil pertandingan Persiba yang banyak berakhir imbang maupun kalah tipis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lini belakang mereka cukup solid dan mampu menyulitkan lawan dalam menciptakan peluang.

“Kita tahu, di bawah kepemimpinan Coach Leo Tupamahu, mereka menampilkan permainan yang militan. Itu yang harus kita antisipasi,” ujar Ansyari Lubis di Lapangan Pakembinangun, Kamis (23/4/2026) dikutip dari pssleman.id.

Ansyari menegaskan anak asuhnya harus tampil dengan semangat dan intensitas lebih tinggi. Ia menilai Persiba akan bermain habis-habisan karena sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Situasi itu diyakini bakal membuat pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal.

Karena itu, PSS diminta tidak membiarkan lawan menguasai jalannya pertandingan. Tim berjuluk Laskar Sembada tersebut dituntut berani menekan dan mengambil inisiatif permainan sejak awal laga.