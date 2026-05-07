PSS Sleman Siapkan Kekuatan Penuh untuk Final, Ansyari Lubis Optimistis Raih Gelar

JawaPos.com - PSS Sleman memastikan diri promosi ke Super Liga musim 2026/2027. Namun, keberhasilan tersebut tidak membuat skuad Laskar Sembada menurunkan intensitas persiapan jelang laga final Pegadaian Championship 2025/2026 menghadapi Garudayaksa FC.

Tim asuhan Ansyari Lubis tetap menjalani latihan intensif di Lapangan Pakembinangun, Sleman, dalam beberapa hari terakhir.

Fokus utama mereka kini adalah menuntaskan musim dengan hasil terbaik sekaligus membawa pulang trofi juara.

Partai final yang akan digelar Sabtu (9/5/2026) malam dipandang sebagai momentum penting untuk menyempurnakan perjalanan PSS sepanjang musim ini. Meski target promosi sudah tercapai, motivasi pemain disebut tetap berada dalam level tinggi.

Ansyari Lubis mengungkapkan para pemain menunjukkan semangat dan antusiasme yang positif selama sesi latihan berlangsung. Menurutnya, atmosfer tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi laga penentuan.

“Untuk pertandingan final, semuanya sudah menunjukkan sikap dan antusiasme yang cukup tinggi di sesi latihan. Semoga hal ini bisa diaplikasikan dengan baik saat laga final nanti,” ujar Ansyari Lubis saat ditemui di mess pemain, Rabu (6/5/2026) malam dikurip dari pssleman.id.

Kabar baik juga datang bagi PSS Sleman terkait kondisi skuad. Pada pertandingan final nanti, tim pelatih dipastikan bisa memainkan komposisi terbaik setelah PT LIB memberlakukan pemutihan akumulasi kartu kuning.

Regulasi tersebut membuat sejumlah pemain yang sebelumnya terancam absen kini kembali tersedia. Situasi ini memberi keuntungan tersendiri bagi PSS dalam menentukan strategi maupun rotasi pemain.