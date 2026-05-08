Resmi! 3 Tim Ini Promosi ke Super League 2026/2027, Persipura Jayapura Kandas di Tanah Sendiri

JawaPos.com–Adhyaksa FC resmi memastikan promosi ke Super League 2026/2027 usai menang 1-0 atas Persipura Jayapura di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5). Kemenangan itu membuat Adhyaksa FC menyusul PSS Sleman dan Garudayaksa FC sebagai tiga tim yang naik kasta dari Liga 2 Championship 2025/2026.

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal karena kedua tim sama-sama memburu tiket promosi. Persipura Jayapura yang tampil di depan publik sendiri mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dulu.

Namun Adhyaksa FC tampil disiplin dan mampu meredam tekanan tuan rumah. Tim berjuluk Sang Jaksa itu juga beberapa kali menciptakan peluang berbahaya lewat skema serangan balik cepat.

Gol kemenangan akhirnya menjadi penentu nasib kedua tim di babak play off. Skor tipis 1-0 cukup membawa Adhyaksa FC mengamankan tiket ke Super League musim depan.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan besar bagi Persipura Jayapura. Mutiara Hitam gagal memanfaatkan laga kandang untuk menjaga asa kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional.

Bagaimana Adhyaksa FC Memastikan Promosi? Adhyaksa FC tampil efektif sepanjang pertandingan melawan Persipura Jayapura. Mereka mampu menjaga fokus permainan hingga peluit panjang dibunyikan wasit di babak play off.

Solidnya lini belakang menjadi salah satu kunci kemenangan Sang Jaksa. Persipura Jayapura kesulitan menembus pertahanan rapat yang dibangun sejak awal pertandingan.

Selain disiplin bertahan, Adhyaksa FC juga tampil tenang saat mendapatkan peluang menyerang. Efektivitas permainan itu membuat mereka mampu mencuri kemenangan penting di kandang lawan.