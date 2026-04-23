Bernardo Tavares Minta Pemain Persebaya Bermain dengan Bahagia Malam Ini Saat Hadapi Malut United

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares menekankan pentingnya menjaga mentalitas dan kebahagiaan pemain jelang menghadapi Malut United FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23/4) malam ini. Menurut Bernardo Tavares, kondisi mental tim menjadi perhatian utama setelah Persebaya mengalami hasil kurang memuaskan dalam dua pertandingan terakhir.

Situasi itu juga dialami Malut United sehingga kedua tim diprediksi sama-sama tampil ngotot demi kembali ke jalur kemenangan.

Pelatih asal Portugal itu mengakui kekalahan di kandang pada laga sebelumnya masih meninggalkan rasa kecewa bagi timnya.

Namun, ia menilai kekalahan tersebut juga memberikan pelajaran penting yang bisa menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi laga berikutnya.

Tavares mengatakan tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap pertandingan sebelumnya. Dari evaluasi itu, ia melihat masih ada sejumlah hal positif yang dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh para pemain.

Meski begitu, ia menilai tekanan besar dalam persaingan kompetisi tidak boleh membuat pemain kehilangan rasa menikmati permainan.

Karena itu, Tavares meminta skuad Persebaya kembali bermain dengan penuh semangat dan kebahagiaan di lapangan.