Diisukan Pindah ke Kendal, Java United Buka Suara dan Tegaskan Belum Akan Bermarkas di Sana

Ilustrasi Java United. (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor yang menyebut Java United akan menjadikan Kabupaten Kendal sebagai homebase akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak klub. Java United membantah kabar tersebut dan menegaskan informasi yang beredar di masyarakat tidak benar.
Kepastian itu disampaikan Direktur Teknik Java United Resal Octavian, saat dihubungi melalui WhatsApp. Ketika ditanya mengenai kabar tim yang sebelumnya bernama Malut United itu akan bermarkas di Kendal, Resal memberikan jawaban singkat namun tegas.
"Itu semua tidak benar mas," ujar Resal.
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Pernyataan tersebut sekaligus mematahkan isu yang dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan pecinta sepak bola di Kendal.
Sejumlah pihak sebelumnya meyakini Java United akan menggunakan Stadion Utama Kebondalem sebagai kandang untuk mengarungi kompetisi musim depan. Sebelumnya Java United menggelar audiensi yang difasilitasi Asprov PSSI Jawa Tengah bersama kelompok suporter PSIS Semarang, yakni Panser Biru dan Snex.
Dalam pertemuan itu, klub disebut membahas rencana menjadikan Semarang sebagai homebase sekaligus menggunakan Stadion Jatidiri. Meski demikian, belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menyebarkan kabar bahwa Java United akan berkandang di Kendal.
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Dugaan yang muncul di kalangan pecinta sepak bola menyebut perbaikan rumput Stadion Utama Kebondalem menjadi salah satu alasan munculnya spekulasi tersebut. Selain itu, isu tersebut juga diperkuat oleh pernyataan sejumlah stakeholder sepak bola di Kendal, termasuk beberapa tokoh sepakbola Kendal, yang menyebut Java United berpeluang bermarkas di kota tersebut.
Namun, klarifikasi dari pihak Java United memastikan kabar itu tidak sesuai dengan kabar yang beredar. Meski hanya sebatas rumor, besarnya respons masyarakat menunjukkan antusiasme warga Kendal terhadap kehadiran klub profesional di daerah mereka masih sangat tinggi.
Banyak suporter berharap suatu saat Kendal kembali menjadi tuan rumah bagi klub yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi maupun Liga 2 Indonesia.
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