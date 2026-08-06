Profil Java United FC: Malut United Resmi Berganti Nama, Ini Alasan Pindah ke Semarang

JawaPos.com — Setelah mencuri perhatian sebagai tim promosi sensasional, Malut United kini resmi berganti nama menjadi Java United FC sekaligus memindahkan markas dari Ternate ke Semarang. Keputusan tersebut memunculkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apa alasan di balik perubahan identitas dan kepindahan klub ini?

Klub yang sebelumnya bermarkas di Ternate, Maluku Utara, kini berpindah ke Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, untuk menyambut era baru di Super League 2026/2027.

Mengapa Malut United Berganti Nama Menjadi Java United FC? Perubahan nama dan markas Malut United menjadi Java United FC dilakukan sebagai bagian dari strategi manajemen untuk membangun klub yang lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan.

Presiden Java United FC Sofyan Lestaluhu mengatakan keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan matang dengan visi menjadikan klub sebagai organisasi sepak bola modern.

"Keputusan perubahan nama dan markas tim telah melalui pertimbangan matang dari manajemen dengan tujuan membangun klub yang semakin profesional dan berkelanjutan," ujar Sofyan dikutip dari Antara, Kamis (6/8/2026).

Perubahan identitas itu sekaligus mengakhiri perjalanan Malut United di Ternate setelah klub berdiri pada 2023.

Meski demikian, Sofyan memastikan Maluku Utara tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub yang kini memulai perjalanan baru di Jawa Tengah.

"Maluku Utara akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kami. Perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan yang lebih besar dari visi dan misi klub terhadap pengembangan sepak bola nasional," tegas Sofyan.

Java United FC Bermarkas di Semarang, Usung Julukan Laskar Kepodang Emas Java United FC akan menggunakan Stadion Jatidiri, Semarang, sebagai markas setelah meninggalkan Ternate, Maluku Utara.