Tyronne Del Pino Resmi ke Persita, Ini Statistiknya di Malut United

Tyronne Del Pino resmi bergabung dengan Persita untuk musim 2026/2027. Musim lalu, ia mencatat 10 gol dan 12 assist bersama Malut United. (Dok. Malut United)
JawaPos.com - Persita Tangerang resmi mendatangkan Tyronne Del Pino untuk menghadapi musim 2026/2027. Gelandang asal Spanyol itu datang setelah mencatat 10 gol dan 12 assist bersama Malut United pada musim lalu.
Kehadiran Tyronne menjadi tambahan menarik bagi Persita. Pemain 35 tahun tersebut tidak hanya produktif di depan gawang, tetapi juga mencatat 21 intersepsi sepanjang musim 2025/2026.
Persita menyambut Tyronne melalui media sosial dengan menyoroti visi dan kecerdasan bermain sang gelandang.
"Babak baru dimulai. Mulai hari ini, Kerajaan Ungu memiliki komandan baru di jantung medan perang. Dia menaklukkan permainan dengan visi, kecerdasan, dan keberanian. Selamat datang di rumah baru Anda, TYRONNE DEL PINO!," tulis Persita Tangerang di Instagram.
Tyronne sebelumnya memperkuat Malut United pada musim 2025/2026. Performa tersebut melanjutkan kiprahnya sebagai salah satu pemain penting di lini tengah setelah sebelumnya membantu Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 2024/2025.
Bersama Malut United, Tyronne mencatat 10 gol dari 35 tembakan. Dari jumlah tersebut, 26 tembakan mengarah tepat sasaran.
Kontribusinya tidak berhenti pada urusan mencetak gol. Tyronne juga mengoleksi 12 assist yang menunjukkan perannya dalam membangun serangan dan menciptakan peluang bagi rekan setim.
Tyronne juga memberikan kontribusi ketika tim kehilangan bola. Ia mencatatkan 21 intersepsi bersama Malut United pada musim lalu.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa peran Tyronne tidak hanya berada di area penyerangan. Kemampuannya membaca permainan juga menjadi bagian dari kontribusinya di lini tengah.
Kini, catatan tersebut akan menjadi modal Tyronne memasuki babak baru bersama Persita. Dengan pengalaman, produktivitas, dan kemampuan distribusi bola yang dimilikinya, sang gelandang akan menjadi salah satu tambahan penting bagi Pendekar Cisadane pada musim 2026/2027.
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