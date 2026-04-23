Prediksi PSM Makassar vs Persik Kediri: Pertaruhan Besar Dua Tim yang Belum Aman dari Degradasi

JawaPos.com - PSM Makassar akan menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kamis (23/4/2026) sore WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama masih berjuang menjauh dari ancaman degradasi.

PSM saat ini berada di posisi ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Juku Eja hanya unggul tipis dari tim yang menghuni zona merah sehingga kemenangan menjadi target utama di laga kandang kali ini.

Namun performa PSM dalam beberapa pertandingan terakhir belum sepenuhnya meyakinkan.

Tim asuhan Ahmad Amiruddin hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir. Masalah terbesar mereka ada di lini pertahanan yang kerap kehilangan konsentrasi pada momen penting.

Situasi semakin sulit karena PSM dipastikan kehilangan beberapa pemain belakang akibat akumulasi kartu.

Absennya pemain bertahan utama membuat tuan rumah harus bekerja ekstra untuk meredam serangan Persik Kediri.

Di sisi lain, Persik datang dengan motivasi tinggi usai meraih kemenangan penting pada laga sebelumnya. Macan Putih kini berada di peringkat ke-12 dengan 33 poin. Meski posisi mereka sedikit lebih aman, ancaman degradasi masih belum benar-benar hilang.