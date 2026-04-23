Ujian Ketajaman Lini Depan Persebaya Surabaya! Francisco Rivera cs Hadapi Pertahanan Rapuh Malut United

JawaPos.com - Persebaya Surabaya punya PR besar menjelang laga menghadapi Malut United. Selain bobroknya lini belakang, produktivitas gol lini serang mereka juga rendah.

Dalam dua pertandingan terakhir yang sama-sama berujung dengan kekalahan, Persebaya hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan lima gol. Hal ini tentu mengkhawatirkan dan timbul keraguan apakah mereka kembali menjadi lumbung gol di kandang Malut United.

Namun, skuad asuhan Bernardo Tavares seharusnya bisa memanfaatkan permasalahan di lini belakang Malut United. Bahkan pelatih Malut, Hendri Susilo mengakui bahwa barisan pertahanan tim asuhannya merupakan ssalah satu titik lemah.

"Kami punya masalah dalam transisi dari attack ke defense. Kami juga sudah memperbaiki kinerja pemain-pemain bertahan kami, tapi sampai saat ini itu tidak berkembang," ujarnya seperti dikutip dari ILeague.

Ia menambahkan bahwa kelemahan di lini belakang itu yang membuat skuad asuhannya lebih mudah dibobol, terutama di babak kedua seperti saat mereka kalah telak 4-1 dari Bali United pekan lalu.

"Kita tidak munafik bahwa kesalahan-kesalahan itu yang membuat gawang kita itu gampang dibobol. Itu juga poin yang sangat penting,” tuturnya lagi.

Dengan kelemahan di lini belakang tersebut, Persebaya seharusnya bisa lebih berpeluang mencetak gol bahkan meraih kemenangan. Yang menjadi pertanyaan, mampukah para penyerang Green Force melakukannya?

Jika dilihat dari statistik, penyerang murni Persebaya sudah lama tidak mencetak gol. Ia terakhir kali membobol gawang lawan adalah saat timnya takluk dari Bhayangkara Presisi, 14 Februari lalu, atau sudah melewati tujuh pertandingan.

Cedera ditengarai menjadi salah satu penyebab menurunnya performa Perovic. Dalam tujuh laga itu, ia hanya bermain dalam tiga pertandingan. Dan selama tiga laga itu, performanya memang tidak memuaskan.