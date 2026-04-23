Puasa Kemenangan 1,5 Bulan, Malut United Ingin Jadikan Persebaya Surabaya Pelampiasan

JawaPos.com - Malut United mengusung misi besar jelang menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu ingin menjadikan Persebaya Surabaya pelampiasan setelah hampir 1,5 bulan puasa kemenangan.

Malut United akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT. Pertandingan ini sangat penting bagi Laskar Kie Raha untuk kembali ke jalur kemenangan.

Tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara itu sedang dalam tren kurang baik setelah melewati empat pertandingan tanpa kemenangan, dengan rincian dua kali imbang dan dua kali kalah. Tercatat, Laskar Kie Raha terakhir menang saat melawan Madura United pada 3 Maret 2026 atau sekitar 1,5 bulan lalu.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo menyampaikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur melawan Persebaya Surabaya. Kemenangan menjadi target utama yang disepakati seluruh tim.

“Semua pemain yang ada saat ini dalam kondisi siap bermain. Mau tidak mau kami harus meraih tiga poin melawan Persebaya,” ucap Hendri dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Kamis (23/4/2026).

Hendri menegaskan Malut United bakal tampil habis-habisan demi kembali ke jalur kemenangan. Laskar Kie Raha ingin laga melawan Persebaya Surabaya dijadikan sebagai titik balik di tengah krisis kemenangan.

“Kami akan berjuang mengembalikan tim ke jalur yang seharusnya. Mudah-mudahan, melawan Persebaya menjadi awal kebangkitan Malut United,” tegas Hendri.

Lebih lanjut, Hendri mengatakan hasil pertandingan akan mempengaruhi peta persaingan Malut United di klasemen papan atas. Maka dari itu, kemenangan menjadi harga mati yang mesti diraih.

“Jika ingin tetap bersaing di papan atas, kami harus memenangkan minimal 4 dari 5 pertandingan sisa musim ini. Hal itu menjadi target terdekat kami,” pungkasnya.