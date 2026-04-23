David da Silva Bikin Bernardo Tavares Gemetar! Ujian Berat Persebaya Surabaya Hadapi Mesin Gol Malut United di Kie Raha

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang ke Stadion Gelora Kie Raha dengan beban yang tidak ringan. Laga pekan ke-29 Super League 2025/2026 menjadi momen krusial untuk bangkit setelah dua hasil negatif beruntun.

Situasi makin menantang karena lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Malut United punya senjata utama yang siap menghukum lini belakang Green Force kapan saja.

Sosok itu adalah David da Silva, mantan bomber Persebaya Surabaya yang kini menjelma menjadi predator mematikan.

Ketajamannya musim ini membuat pelatih Bernardo Tavares tak bisa menutup mata terhadap ancaman nyata di depan gawang.

Performa David da Silva bersama Malut United memang impresif dan konsisten. Dari 27 penampilan, dia sudah mencetak 17 gol dan menyumbang 5 assist dengan total 2.238 menit bermain.

Catatan itu menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak liga sejauh ini. Statistik tersebut sekaligus menjadi alarm bahaya bagi lini pertahanan Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares secara terbuka mengakui kualitas lawan yang akan dihadapi timnya. Dia menilai Malut United bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga berpengalaman.

“Kami tahu tim lawan adalah tim yang kuat, memiliki pencetak gol terbanyak liga, pemain dengan assis terbanyak kedua, dan banyak pemain yang sudah pernah juara di Indonesia. Jadi mereka adalah tim yang berpengalaman,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Tak hanya itu, efektivitas permainan lawan juga menjadi sorotan utama. Hal ini berkaca dari pertandingan sebelumnya yang menjadi pelajaran berharga bagi Green Force.