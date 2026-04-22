Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

JawaPos.com — Derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya akhirnya resmi mengalami perubahan besar. Laga sarat gengsi itu dipastikan tidak digelar di Malang, melainkan dipindah ke Bali.

Keputusan ini diumumkan melalui situs resmi ILeague yang menetapkan lokasi baru pertandingan. Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, dipilih sebagai venue duel panas pada Selasa, 28 April 2026 pukul 15.30 WIB.

Perubahan lokasi ini langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Maklum, duel Arema FC kontra Persebaya Surabaya selalu memiliki tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan.

Sebelumnya, ketidakpastian sudah terasa sejak beberapa hari terakhir. Kepolisian Resor Malang masih mengkaji izin pertandingan yang rencananya digelar di Stadion Kanjuruhan.

Kapolres Malang Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Taat Resdi mengakui proses perizinan memang tidak sederhana. Banyak aspek yang harus dianalisis sebelum keputusan final bisa diambil.

"Masih dipertimbangkan, mungkin Senin atau Selasa, saya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim," kata Taat. Pernyataan itu menegaskan komunikasi lintas pihak menjadi kunci dalam menentukan nasib laga tersebut.

Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama. Derby Jawa Timur memang dikenal sebagai pertandingan dengan kategori risiko tinggi.