Tanpa Ernando Ari dan Bruno Moreira! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United Versi Bonek

JawaPos.com — Laga Malut United vs Persebaya Surabaya dipastikan menjadi sorotan pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB dan disiarkan langsung di Indosiar serta Vidio.

Fokus utama jelang duel ini tertuju pada kondisi skuad Persebaya Surabaya yang pincang. Absennya sejumlah pemain kunci membuat kekuatan Green Force diprediksi tidak maksimal saat menghadapi tekanan tuan rumah.

Situasi ini semakin menarik karena kedua tim sedang dalam tren negatif. Malut United gagal menang dalam empat laga terakhir, sementara Persebaya Surabaya hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan.

Kondisi tersebut membuat laga ini sarat tekanan bagi kedua kubu. Mereka sama-sama mengusung misi bangkit demi menjaga posisi di papan atas klasemen.

Malut United sedikit lebih diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Dari 14 laga kandang musim ini, tim asuhan Hendri Susilo mencatat tujuh kemenangan, tiga imbang, dan empat kekalahan.

Produktivitas Malut juga cukup tajam di kandang dengan 35 gol yang berhasil dicetak. Namun, pertahanan mereka masih rapuh setelah kebobolan 21 gol sepanjang musim ini.

Meski begitu, performa Malut sedang menurun drastis dalam beberapa laga terakhir. Mereka hanya meraih dua poin dari empat pertandingan, termasuk hasil imbang melawan PSM Makassar dan Arema.

Selain itu, kekalahan dari Dewa United dan Bali United semakin memperburuk situasi. Posisi Malut pun turun ke peringkat lima klasemen dengan 46 poin.