Persebaya Surabaya Tanpa Gali Freitas Lawan Malut United, Berikut 2 Sosok Pengganti yang Bisa Jadi Pilihan

Gali Freitas absen saat Persebaya Surabaya lawan Malut United. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi laga melawan Malut United di Super League pekan ke-29. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23 /4) pukul 19.00 WIB.
Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut datang ke Ternate dalam kondisi pincang. Pasalnya, salah satu pemain andalan Persebaya, Gali Freitas dipastikan absen untuk laga melawan Malut United.
Pemain timnas Timor Leste tersebut harus absen karena mendapatkan akumulasi kartu karena sudah menerima empat kartu kuning. Kartu kuning keempat Gali Freitas didapatkan saat laga kekalahan melawan Madura United pada menit ke-27.
Lalu, siapakah yang mampu menggantikan posisi Gali Freitas di posisi sayap kanan? Nah, berikut ini merupakan dua sosok pemain yang bisa menggantikannya.
Baca Juga:Prediksi Skor Malut United vs Persebaya Surabaya: Misi Laskar Kie Raha Pupuskan Kebangkitan Green Force!
1. Malik Risaldi
Pemain 29 tahun ini diprediksi menjadi pengganti Gali Freitas di sisi kanan penyerangan Persebaya. Bermain sebagai pemain sayap kanan merupakan posisi natural dari Malik Risaldi. Bahkan di musim ini, dia sering bergantian dengan Gali Freitas mengisi posisi tersebut.
Setelah dua pertandingan tidak menjadi starter, Malik akhirnya menjadi pemain utama saat menghadapi mantan klubnya Madura United. Pemain nomor punggung 77 tersebut bermain selama 66 menit tanpa mencetak gol atau assist.
Secara individu, permainan Malik tidak terlalu mencuri perhatian saat kalah dari Madura United. Melihat statistik permainannya dari I League, dia tidak mampu melepaskan tendangan, umpan terukur, atau kreasi peluang.
Baca Juga:Badai Kekecewaan Bernardo Tavares! Harga Diri Persebaya Surabaya Dipertaruhkan di Kandang Malut United
2. Pedro Matos
Saat Persebaya krisis pemain di sisi sayap, pemain asal Portugal ini selalu menjadi pilihan Tavares. Pedro Matos bisa bermain di sisi kiri dan kanan penyerangan.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara