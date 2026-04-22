HomeSepak Bola Indonesia
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 23 April 2026 | 00.32 WIB

Persebaya Surabaya Tanpa Gali Freitas Lawan Malut United, Berikut 2 Sosok Pengganti yang Bisa Jadi Pilihan

Gali Freitas absen saat Persebaya Surabaya lawan Malut United. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi laga melawan Malut United di Super League pekan ke-29. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis (23 /4) pukul 19.00 WIB.

Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut datang ke Ternate dalam kondisi pincang. Pasalnya, salah satu pemain andalan Persebaya, Gali Freitas dipastikan absen untuk laga melawan Malut United.

Pemain timnas Timor Leste tersebut harus absen karena mendapatkan akumulasi kartu karena sudah menerima empat kartu kuning. Kartu kuning keempat Gali Freitas didapatkan saat laga kekalahan melawan Madura United pada menit ke-27.

Lalu, siapakah yang mampu menggantikan posisi Gali Freitas di posisi sayap kanan? Nah, berikut ini merupakan dua sosok pemain yang bisa menggantikannya. Baca terus artikel ini.

1. Malik Risaldi

Pemain 29 tahun ini diprediksi menjadi pengganti Gali Freitas di sisi kanan penyerangan Persebaya. Bermain sebagai pemain sayap kanan merupakan posisi natural dari Malik Risaldi. Bahkan di musim ini, dia sering bergantian dengan Gali Freitas mengisi posisi tersebut.

Setelah dua pertandingan tidak menjadi starter, Malik akhirnya menjadi pemain utama saat menghadapi mantan klubnya Madura United. Pemain nomor punggung 77 tersebut bermain selama 66 menit tanpa mencetak gol atau assist.

Secara individu, permainan Malik tidak terlalu mencuri perhatian saat kalah dari Madura United. Melihat statistik permainannya dari I League, dia tidak mampu melepaskan tendangan, umpan terukur, atau kreasi peluang.

2. Pedro Matos

Saat Persebaya krisis pemain di sisi sayap, pemain asal Portugal ini selalu menjadi pilihan Tavares. Pedro Matos bisa bermain di sisi kiri dan kanan penyerangan.

