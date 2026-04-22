Sesumbar Hendri Susilo Hadapi Persebaya Surabaya! Malut United Tak Ingin Dipermalukan di Kie Raha

JawaPos.com — Malut United FC menghadapi ujian penting saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga di Stadion Kie Raha Ternate, Kamis (23/4/2026) malam, menjadi pertaruhan besar bagi tuan rumah untuk bangkit dari tren negatif.

Situasi Malut United memang sedang tidak ideal menjelang duel panas ini. Performa tim menurun dalam beberapa laga terakhir, membuat tekanan terhadap skuad semakin terasa.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, tak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Dia mengakui timnya tengah berada dalam fase sulit yang membutuhkan respons cepat.

“Ya, seperti yang kita lihat ya, Malut United saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya banyak faktor, cuma pada intinya kita tetap akan berjuang, bekerja keras untuk kembali ke trek yang sebenarnya, Malut United yang sebenarnya,” ujar Hendri Susilo.

Meski demikian, Hendri memastikan mental bertanding anak asuhnya tetap terjaga. Dia ingin timnya menunjukkan karakter kuat saat menghadapi Persebaya Surabaya di kandang sendiri.

Laga ini pun disebut sebagai momentum kebangkitan yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi dukungan suporter di Stadion Kie Raha diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain.

“Mau tidak mau, kita harus tiga poin di sini. Saya pikir itu,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas Malut United tak ingin kehilangan poin lagi. Target kemenangan mutlak dipasang demi menjaga posisi di papan atas klasemen.