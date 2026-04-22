Sesumbar Hendri Susilo Hadapi Persebaya Surabaya! Malut United Tak Ingin Dipermalukan di Kie Raha

Pemain Malut United siap bantu timnya bangkit saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kie Raha. (Malut United)
JawaPos.com — Malut United FC menghadapi ujian penting saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga di Stadion Kie Raha Ternate, Kamis (23/4/2026) malam, menjadi pertaruhan besar bagi tuan rumah untuk bangkit dari tren negatif.
Situasi Malut United memang sedang tidak ideal menjelang duel panas ini. Performa tim menurun dalam beberapa laga terakhir, membuat tekanan terhadap skuad semakin terasa.
Pelatih Malut United, Hendri Susilo, tak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Dia mengakui timnya tengah berada dalam fase sulit yang membutuhkan respons cepat.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Tanpa Gali Freitas Lawan Malut United, Berikut 2 Sosok Pengganti yang Bisa Jadi Pilihan
“Ya, seperti yang kita lihat ya, Malut United saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya banyak faktor, cuma pada intinya kita tetap akan berjuang, bekerja keras untuk kembali ke trek yang sebenarnya, Malut United yang sebenarnya,” ujar Hendri Susilo.
Meski demikian, Hendri memastikan mental bertanding anak asuhnya tetap terjaga. Dia ingin timnya menunjukkan karakter kuat saat menghadapi Persebaya Surabaya di kandang sendiri.
Laga ini pun disebut sebagai momentum kebangkitan yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi dukungan suporter di Stadion Kie Raha diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain.
“Mau tidak mau, kita harus tiga poin di sini. Saya pikir itu,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas Malut United tak ingin kehilangan poin lagi. Target kemenangan mutlak dipasang demi menjaga posisi di papan atas klasemen.
Secara statistik, Malut United sebenarnya cukup tangguh saat bermain di kandang. Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan dari Persebaya Surabaya yang dikenal sebagai tim dengan determinasi tinggi.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara