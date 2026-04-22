Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 23 April 2026 | 03.39 WIB

Dimitri Lima dan Luka Dumancic Cetak Gol Pertama! Simak 3 Fakta Menarik Comeback Persis vs Bhayangkara FC

Dimitri Lima (kiri) di laga kemenangan Persis Solo kontra Bhayangkara FC. (Dok. Persis Solo)

JawaPos.com - Persis Solo berhasil menang comeback melawan Bhayangkara FC di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Rabu (22/4).

Bhayangkara FC langsung tampil menyerang yang membuat mereka unggul cepat. Moussa Sidibe berhasil membawa timnya unggul pada menit ketiga.

Tertinggal satu gol membuat Persis Solo tidak tinggal diam. Mereka sukses menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Dimitri Lima pada menit ke-31.

Menjelang laga babak pertama berakhir, Persis berhasil berbalik unggul. Umpan Miroslav Maricic mampu dikonversi menjadi gol oleh Luka Dumancic pada menit ke-45+4. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan tim tuan rumah.

Ada tiga fakta menarik dari kemenangan yang diraih Persis Solo atas Bhayangkara FC. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Dimitri Lima Cetak Gol Pertama di Kandang

Pemain baru asal Brasil ini sukses mencetak gol pertamanya bersama Persis Solo. Gol tersebut juga menandai gol perdananya di Stadion Manahan.

Meski baru mencetak satu gol, kontribusi Dimitri Lima sudah terlihat sejak didatangkan pada putaran kedua Super League. Melansir Transfermarkt, pemain 25 tahun tersebut sudah mengoleksi empat assist.

2. Luka Dumancic Cetak Gol Pertama untuk Persis Solo

Bek tengah asal Kroasia tersebut juga mencatatkan gol pertamanya bersama Persis Solo. Sama halnya dengan Dimitri Lima, Luka Dumancic juga mencetak gol pertamanya di Stadion Manahan.

Sebagai bek tengah, Dumancic cukup aktif dalam membantu penyerangan. Selain mencetak gol, bek berusia 27 tahun itu juga punya satu assist saat menang melawan Semen Padang.

