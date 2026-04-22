Bhayangkara FC Tantang Persis Solo, Munster: Semua Tim Sama Berbahaya

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com–Bhayangkara FC akan melakoni laga tandang penting saat menghadapi Persis Solo pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4) pukul 15.30 WIB.
Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster, memastikan timnya datang dengan persiapan matang. Dia menegaskan bahwa fokus penuh menjadi kunci utama menghadapi Persis yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi super league.
Menariknya, dalam skuad Bhayangkara FC di super league terdapat beberapa pemain yang pernah memperkuat Persis Solo, seperti Moussa Sidibe, Sho Yamamoto, dan Ryo Matsumura. Namun, Paul Munster menilai keberadaan mereka tidak memberikan keuntungan signifikan bagi timnya.
”Tidak, saya juga mengenal pemain Persis. Semua tim di liga ini saling mengenal, jadi situasi seperti ini hal yang normal,” ujar Munster dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.
Menurut pelatih asal Irlandia Utara tersebut, setiap pertandingan di BRI Super League memiliki tingkat kesulitan yang sama, tanpa melihat posisi klasemen lawan. Dia juga mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Persis, meski ada kabar beberapa pemain kunci mereka berpotensi absen.
Persis kemungkinan tidak diperkuat Bruno Gomes dan Roman Paparyga yang dikabarkan mengalami cedera. Kendati demikian, Munster tetap menilai Persis sebagai tim berbahaya, terutama saat bermain di kandang sendiri.
”Semua pertandingan sulit, baik melawan tim papan atas maupun bawah. Kami harus tetap waspada,” tambah Paul Munster.
Di sisi pemain, Wahyu Subo Seto mengungkapkan bahwa tim telah melakukan analisis terhadap permainan Persis. Dia menyebut persiapan strategi sudah dilakukan untuk menghadapi gaya bermain Laskar Sambernyawa.
”Kami sudah meriset permainan mereka dan menyiapkan strategi untuk pertandingan nanti,” kata Wahyu.
