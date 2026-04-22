Update Klasemen Super League 2025/2026: Persis Solo Keluar dari Zona Degradasi, Persija Jakarta Terkunci di Posisi 3

Dejan Tumbas merayakan gol penting bersama Persis Solo yang membawa timnya menjauh dari zona degradasi. (Persis)
JawaPos.com - Persis Solo berhasil keluar dari zona degradasi usai merampungkan pertandingan pekan ke-29 Super League 2025/2026. Sementara Persija Jakarta masih harus terkunci di peringkat ketiga.
Kepastian Persis Solo keluar dari zona merah didapat setelah mengalahkan Bhayangkara FC 2-1 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4) sore WIB. Dalam pertandingan tersebut, tuan rumah sempat tertinggal pada menit ke-31 lewat gol Moussa Sidibe.
Namun, Persis Solo berhasil membalikkan keadaan berkat gol Dimitri Souza pada menit ke-31, dan Luma Dumancic pada menit 45+5. Tim berjulukan Laskar Sambernyawa itu sukses mempertahankan keunggulannya hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
Kemenangan tersebut sangat penting bagi Persis Solo. Tambahan tiga poin ini membuat Laskar Sambernyawa naik ke posisi 15 atau batas aman dari zona degradasi dengan raihan 27 poin. Namun posisi mereka masih belum aman, karena hanya unggul satu angka saja dari Madura United yang belum memainkan pertandingan pekan ke-29.
Madura United baru akan memainkan pertandingan pekan ke-29 pada Sabtu (25/4) mendatang, dengan menghadapi Dewa United. Jika tim berjulukkan Laskar Sape Kerrab itu menang, otomatis Persis Solo akan kembali ke zona degradasi atau peringkat 16.
Sementara pada pertandingan lain hari ini, Persija Jakarta gagal meraih kemenangan melawan PSIM Yogyakarta. Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Persija Jakarta sempat tertinggal lewat gol cepat Ezequiel Vidal pada menit keempat. Kemudian Macan Kemayoran berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-20 lewat tendangan penalti Allano Lima.
Sejatinya, Persija Jakarta bisa meraih poin penuh di laga tersebut. Selain tampil begitu dominan, mereka juga mendapatkan penalti kedua pada menit ke-41. Sayangnya, Maxwell Souza gagal memanfaatkan peluang emas tersebut karena tendangannya berhasil ditepis Cahya Supriadi.
Hasil imbang tersebut tentu tidak sesuai harapan, karena Macan Kemayoran gagal menempel ketat Persib Bandung dan Borneo FC yang duduk di peringkat pertama dan kedua. Persija Jakarta masih terkunci di posisi ketiga dengan raihan 59 poin.
