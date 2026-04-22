Prediksi Persis Solo vs Bhayangkara FC: Duel Panas Penentuan Nasib Zona Degradasi

Persis Solo akan menghadapi Bhayangkara FC. (Dok. Persis Solo)
JawaPos.com–Persaingan di papan bawah BRI Super League musim 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-29. Salah satu laga yang menyita perhatian adalah pertemuan antara Persis Solo melawan Bhayangkara FC di Stadion Manahan, Solo.
Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan menjadi penentu penting bagi nasib tuan rumah yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Persis Solo datang ke laga ini dengan tekanan yang cukup besar.
Kekalahan 0-2 dari Arema FC pada pertandingan sebelumnya membuat posisi mereka tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 24 poin. Selisih poin yang tipis dari zona aman sebenarnya masih memberi harapan, namun setiap pertandingan tersisa kini terasa seperti final bagi Laskar Sambernyawa.
Meski dalam kondisi tertekan, Persis punya modal yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka tampil cukup solid saat bermain di kandang sendiri.
Dalam tiga laga kandang terakhir, Persis selalu mampu mengamankan kemenangan. Dukungan suporter di Stadion Manahan juga menjadi faktor tambahan yang kerap memberikan energi lebih bagi para pemain.
Namun, tantangan yang dihadapi kali ini tidak mudah. Bhayangkara FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Jogjakarta pada pekan sebelumnya.
Hasil tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa mereka mampu bangkit setelah sempat mengalami hasil kurang memuaskan. Tim tamu juga memiliki keunggulan tersendiri dari sisi pengalaman dan kedalaman skuad.
Beberapa pemain mereka pernah berseragam Persis Solo, sehingga cukup memahami karakter permainan tim tuan rumah. Faktor ini berpotensi memberi keuntungan dalam membaca strategi lawan, meskipun di lapangan segalanya tetap ditentukan oleh performa saat pertandingan berlangsung.
Jika melihat performa lima laga terakhir, kedua tim sebenarnya tidak terpaut jauh. Persis mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara