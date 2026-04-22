Prediksi Persis Solo vs Bhayangkara FC: Duel Panas Penentuan Nasib Zona Degradasi

JawaPos.com–Persaingan di papan bawah BRI Super League musim 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-29. Salah satu laga yang menyita perhatian adalah pertemuan antara Persis Solo melawan Bhayangkara FC di Stadion Manahan, Solo.

Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan menjadi penentu penting bagi nasib tuan rumah yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Persis Solo datang ke laga ini dengan tekanan yang cukup besar.

Kekalahan 0-2 dari Arema FC pada pertandingan sebelumnya membuat posisi mereka tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 24 poin. Selisih poin yang tipis dari zona aman sebenarnya masih memberi harapan, namun setiap pertandingan tersisa kini terasa seperti final bagi Laskar Sambernyawa.

Meski dalam kondisi tertekan, Persis punya modal yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka tampil cukup solid saat bermain di kandang sendiri.

Dalam tiga laga kandang terakhir, Persis selalu mampu mengamankan kemenangan. Dukungan suporter di Stadion Manahan juga menjadi faktor tambahan yang kerap memberikan energi lebih bagi para pemain.

Namun, tantangan yang dihadapi kali ini tidak mudah. Bhayangkara FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Jogjakarta pada pekan sebelumnya.

Hasil tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa mereka mampu bangkit setelah sempat mengalami hasil kurang memuaskan. Tim tamu juga memiliki keunggulan tersendiri dari sisi pengalaman dan kedalaman skuad.

Beberapa pemain mereka pernah berseragam Persis Solo, sehingga cukup memahami karakter permainan tim tuan rumah. Faktor ini berpotensi memberi keuntungan dalam membaca strategi lawan, meskipun di lapangan segalanya tetap ditentukan oleh performa saat pertandingan berlangsung.