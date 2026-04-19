HUT ke-96 PSSI Dirayakan di Stadion Sriwedari, Kendal Tornado FC dan Deltras FC Potong Tumpeng

JawaPos.com - Perayaan hari ulang tahun ke-96 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berlangsung sederhana namun penuh makna di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (19/4/2026).

Momentum ini terasa spesial karena dirayakan langsung di tengah atmosfer pertandingan Pegadaian Championship 2025/2026 antara Kendal Tornado FC melawan Deltras FC.

Sebelum laga dimulai, kedua tim bersama perangkat pertandingan mengikuti seremoni pemotongan tumpeng di pinggir lapangan. Tradisi ini menjadi simbol rasa syukur atas perjalanan panjang sepak bola Indonesia yang terus berkembang hingga saat ini.

Prosesi pemotongan tumpeng dilakukan oleh anggota Exco PSSI, Muhammad Sungkar. Potongan pertama kemudian diserahkan kepada perwakilan kapten dari kedua tim sebagai bentuk kebersamaan dan harapan akan masa depan sepak bola nasional yang lebih baik.

Setelah seremoni selesai, suasana semakin hangat dengan sesi foto bersama seluruh pemain, ofisial tim, dan perangkat pertandingan. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya pertandingan yang berlangsung kompetitif sejak menit awal.

Muhammad Sungkar menyampaikan bahwa perayaan sederhana ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga pengingat akan perjalanan panjang sepak bola Indonesia.

Ia berharap, di usia yang semakin matang, PSSI dapat terus menghadirkan kemajuan nyata bagi kompetisi dan pembinaan pemain.

“Semoga momentum ini menjadi semangat baru bagi seluruh insan sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan berprestasi,” ujarnya.