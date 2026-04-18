Main di Solo, Kendal Tornado FC Pede Putus Tren Buruk Saat Lawan Deltras FC

Ilustrasi: Kendal Tornado FC vs Persiku Kudus. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang Kendal Tornado FC, Mochammad Ibnu Hajar Alhaitami, menunjukkan tekad kuat untuk mengakhiri catatan negatif timnya saat menghadapi Deltras FC, dikutip dari ANTARA.
Pertandingan lanjutan Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (19/4/2026) sore.
Laga ini menjadi momen penting bagi Kendal Tornado FC. Dalam dua pertemuan sebelumnya, tim berjuluk Laskar Badai Pantura selalu harus mengakui keunggulan Deltras FC. Hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Ibnu Hajar dan rekan-rekannya untuk tampil lebih baik.
Ibnu menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki semangat tinggi untuk memutus tren negatif tersebut. Ia menyebut, tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali menelan kekalahan ketiga dari lawan yang sama.
“Kita semua termotivasi untuk mengakhiri catatan itu. Tidak ada yang ingin kalah lagi,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Menurut pemain asal Sidoarjo itu, kekalahan di laga sebelumnya justru menjadi pelajaran berharga.
Evaluasi sudah dilakukan oleh tim pelatih, baik dari sisi teknis maupun strategi permainan. Ia optimistis, hasil berbeda bisa diraih jika tim mampu menjalankan rencana dengan disiplin.
Selain itu, kondisi pertandingan yang digelar di Solo juga dinilai memberi sedikit keuntungan bagi Kendal Tornado FC.
Meski berstatus sebagai tim tamu, para pemain sudah cukup familiar dengan kondisi lapangan Stadion Sriwedari sehingga tidak membutuhkan waktu adaptasi.
“Harusnya ini jadi keuntungan. Kita tetap fokus dan ingin memaksimalkan kesempatan yang ada,” tambahnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT