Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
21 April 2026, 21.37 WIB

Jadwal Super League: Persib Jamu Arema, Borneo Dijajal Semen Padang!

Dewa United akan mengahadapi Persib Bandung di Super League. (persib.id) - Image

Dewa United akan mengahadapi Persib Bandung di Super League. (persib.id)

JawaPos.com - Super League pekan ke-29 akan berlangsung mulai tengah hingga akhir pekan ini yang di antaranya mempertemukan Persib dengan Arema FC dan Borneo FC dengan Semen Padang, dikutip dari ANTARA.

Pemuncak klasemen Persib menjamu Arema di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat lusa pukul 19.00 WIB, demikian laman I.League.

Persib diunggulkan karena selalu menang di kandangnya, selain karena klub ini berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah seri 2-2 di kandang Dewa United.

Arema sendiri berusaha melanjutkan tren kemenangan setelah mengalahkan Persis dan Persita dalam dua laga terakhir.

Peringkat kedua Borneo FC menjamu Semen Padang yang tengah di zona degradasi, di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu pekan ini pukul 15.30 WIB.

Borneo berusaha memenangkan laga ini agar berada di peringkat pertama dan melanjutkan tiga kemenangan beruntun.

Skuad asuhan Fabio Lefundes berusaha menang dan sekaligus berharap Persib terpeleset.

Tapi Semen Padang dituntut menang untuk keluar dari zona yang saat ini berada di peringkat ke-17 dengan 20 poin dari 28 laga.

Kemenangan akan membuat Semen Padang menjaga asa bertahan di Super League, sambil berharap pesaingnya mendapatkan hasil minor.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Usai Kekalahan dari Arema FC, Milo Sebut Persis Solo Tampilkan Permainan Terburuk - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Kekalahan dari Arema FC, Milo Sebut Persis Solo Tampilkan Permainan Terburuk

19 April 2026, 16.04 WIB

Gabriel Silva Cetak Brace! Simak 3 Fakta Menarik di Laga Kemenangan Arema FC Atas Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Gabriel Silva Cetak Brace! Simak 3 Fakta Menarik di Laga Kemenangan Arema FC Atas Persis Solo

19 April 2026, 03.42 WIB

Singo Edan Waspada! Persis Solo Datang ke Markas Arema FC dengan Rekor Tak Terkalahkan - Image
Sepak Bola Indonesia

Singo Edan Waspada! Persis Solo Datang ke Markas Arema FC dengan Rekor Tak Terkalahkan

18 April 2026, 20.37 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore