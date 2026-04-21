Jadwal Super League: Persib Jamu Arema, Borneo Dijajal Semen Padang!

Dewa United akan mengahadapi Persib Bandung di Super League. (persib.id)
JawaPos.com - Super League pekan ke-29 akan berlangsung mulai tengah hingga akhir pekan ini yang di antaranya mempertemukan Persib dengan Arema FC dan Borneo FC dengan Semen Padang, dikutip dari ANTARA.
Pemuncak klasemen Persib menjamu Arema di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat lusa pukul 19.00 WIB, demikian laman I.League.
Persib diunggulkan karena selalu menang di kandangnya, selain karena klub ini berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah seri 2-2 di kandang Dewa United.
Arema sendiri berusaha melanjutkan tren kemenangan setelah mengalahkan Persis dan Persita dalam dua laga terakhir.
Peringkat kedua Borneo FC menjamu Semen Padang yang tengah di zona degradasi, di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu pekan ini pukul 15.30 WIB.
Borneo berusaha memenangkan laga ini agar berada di peringkat pertama dan melanjutkan tiga kemenangan beruntun.
Skuad asuhan Fabio Lefundes berusaha menang dan sekaligus berharap Persib terpeleset.
Tapi Semen Padang dituntut menang untuk keluar dari zona yang saat ini berada di peringkat ke-17 dengan 20 poin dari 28 laga.
Kemenangan akan membuat Semen Padang menjaga asa bertahan di Super League, sambil berharap pesaingnya mendapatkan hasil minor.
