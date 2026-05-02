Persik Fokus Pemulihan Pemain Jelang Hadapi Arema

JawaPos.com–Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres menyatakan timnya fokus menjalani pemulihan kebugaran pemain menjelang menghadapi Arema FC. Laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 bakal digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Minggu (3/5).

”Pemain inti kemarin fokus recovery. Hari ini kami juga melakukan recovery, tetapi kami mulai menyiapkan game plan untuk pertandingan,” kata Marcos Reina dilansir dari Antara.

Marcos Reina Torres mengaku sesi latihan Jumat (1/5) belum dilakukan dengan intensitas penuh. Sebab, kondisi para pemain masih relatif lelah seusai pertandingan sebelumnya saat mereka kalah 0-1 dari tim tamu Borneo FC di Brawijaya, Rabu (29/4).

Baca Juga:Mo Salah Dipastikan Absen saat Liverpool Tantang Manchester United di Old Trafford

Selain itu sesi latihan juga diisi ulasan video permainan lawan untuk mematangkan strategi menghadapi Arema. ”Kami mencoba memahami apa yang akan dilakukan dalam pertandingan nanti,” ujar Marcos Reina Torres.

Persik dijadwalkan bertolak ke Gresik (2/5) dan akan menjalani sesi latihan berikutnya di sana untuk persiapan lebih lanjut. Pertandingan Persik vs Arema harus diungsikan ke Gresik sebab pengelola tidak mendapat izin keramaian dari polisi untuk menggelar laga di Stadion Brawijaya.

Kendati dipindah ke Gresik, sejumlah suporter Persik tetap berencana untuk menghadiri langsung pertandingan dan hal itu diapresiasi Marcos Reina Torres. ”Saya sangat berterima kasih atas kehadiran dan dukungan langsung dari fans,” ujar dia.

Marcos Reina menambahkan, dukungan penuh suporter membuat para pemain semakin memahami pentingnya laga Derby Jatim kontra Arema FC.

Salah seorang suporter Persik, Yudi, mengatakan dia dengan teman-temannya datang memberikan dukungan semangat kepada para pemain.