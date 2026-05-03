Prediksi Persik Kediri vs Arema FC: Semua demi Satu Tujuan, Harga Diri di Derbi Jatim

Duel sengit Persik Kediri vs Arema FC di Gresik akan menjadi pertaruhan harga diri di Derbi Jatim. (Arema FC)
JawaPos.com - Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengungkapkan banyak misi yang dibawa timnya saat menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Minggu (3/5) sore.
Menurut pria asal Spanyol ini, pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026 ini tak sekadar Derbi Jatim. Tapi, banyak pihak berkepentingan dengan hasil akhir yang harus diraih Macan Putih atas Singo Edan nanti.
"Ini partai sangat penting. Penting bagi tim untuk meraih tiga poin. Penting bagi Kota Kediri. Kemenangan nanti juga ditunggu suporter yang mendukung dari rumah. Karena mereka tak bisa datang ke stadion," katanya.
Hamra Hehanussa dkk memang membutuhkan kemenangan untuk menambah tabungan poin agar makin aman dari ancaman degradasi. Hingga pekan ke-30 lalu, Persik Kediri masih bertahan di peringkat ke-12 dengan 33 angka. Sementara posisi Arema FC di urutan ke-10 berkat 39 poin yang relatif sangat nyaman.
"Kami akan terus berusaha dapat poin sebanyak mungkin pada empat pertandingan nanti. Kami ingin finis di peringkat terbaik musim ini," ucapnya.
Pada putaran pertama lalu di Stadion Kanjuruhan Malang, Persik Kediri takluk dari Arema FC dengan skor 1-2. Supriadi mencetak dua gol. Satu ke gawang Arema FC, namun gol lainnya bunuh diri ke gawang Persik. Ian Lucas Puleio Araya jadi penentu kemenangan Arema FC lewat gol di menit akhir.
"Pertemuan pertama, kita main sangat bagus. Kita punya peluang dapat poin di Malang. Tapi, kita lupakan hasil mengecewakan itu. Kali ini kita harus benar-benar mendapat tiga poin di pertandingan nanti untuk membayar hutang ke suporter," jelasnya.
Seluruh pemain Persik Kediri memang bertekad mengalahkan Arema FC pada pertandingan nanti.
Meski Panpel Persik Kediri memutuskan pertandingan ini tanpa penonton, suporter fanatik Macan Putih, Persikmania, tetap memberikan dukungan dari rumah masing-masing melalui tayangan langsung dari layar televisi atau live streaming dengan ponsel.
