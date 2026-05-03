Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Minggu, 3 Mei 2026 | 19.26 WIB

Prediksi Persik Kediri vs Arema FC: Semua demi Satu Tujuan, Harga Diri di Derbi Jatim

Duel sengit Persik Kediri vs Arema FC di Gresik akan menjadi pertaruhan harga diri di Derbi Jatim. (Arema FC) - Image

Duel sengit Persik Kediri vs Arema FC di Gresik akan menjadi pertaruhan harga diri di Derbi Jatim. (Arema FC)

JawaPos.com - Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengungkapkan banyak misi yang dibawa timnya saat menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Minggu (3/5) sore.

Menurut pria asal Spanyol ini, pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026 ini tak sekadar Derbi Jatim. Tapi, banyak pihak berkepentingan dengan hasil akhir yang harus diraih Macan Putih atas Singo Edan nanti. 

"Ini partai sangat penting. Penting bagi tim untuk meraih tiga poin. Penting bagi Kota Kediri. Kemenangan nanti juga ditunggu suporter yang mendukung dari rumah. Karena mereka tak bisa datang ke stadion," katanya.

Hamra Hehanussa dkk memang membutuhkan kemenangan untuk menambah tabungan poin agar makin aman dari ancaman degradasi. Hingga pekan ke-30 lalu, Persik Kediri masih bertahan di peringkat ke-12 dengan 33 angka. Sementara posisi Arema FC di urutan ke-10 berkat 39 poin yang relatif sangat nyaman. 

"Kami akan terus berusaha dapat poin sebanyak mungkin pada empat pertandingan nanti. Kami ingin finis di peringkat terbaik musim ini," ucapnya.

Pada putaran pertama lalu di Stadion Kanjuruhan Malang, Persik Kediri takluk dari Arema FC dengan skor 1-2. Supriadi mencetak dua gol. Satu ke gawang Arema FC, namun gol lainnya bunuh diri ke gawang Persik. Ian Lucas Puleio Araya jadi penentu kemenangan Arema FC lewat gol di menit akhir. 

"Pertemuan pertama, kita main sangat bagus. Kita punya peluang dapat poin di Malang. Tapi, kita lupakan hasil mengecewakan itu. Kali ini kita harus benar-benar mendapat tiga poin di pertandingan nanti untuk membayar hutang ke suporter," jelasnya.

Seluruh pemain Persik Kediri memang bertekad mengalahkan Arema FC pada pertandingan nanti.

Meski Panpel Persik Kediri memutuskan pertandingan ini tanpa penonton, suporter fanatik Macan Putih, Persikmania, tetap memberikan dukungan dari rumah masing-masing melalui tayangan langsung dari layar televisi atau live streaming dengan ponsel. 

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Persik Kediri vs Arema FC: Simak Duel Pemain Kunci Ernesto Gomez dan Arkhan Fikri - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri vs Arema FC: Simak Duel Pemain Kunci Ernesto Gomez dan Arkhan Fikri

Minggu, 3 Mei 2026 | 12.53 WIB

Jelang Lawan Arema FC, Persik Kediri Pilih Stadion Gelora Joko Samudro sebagai Home Base - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Arema FC, Persik Kediri Pilih Stadion Gelora Joko Samudro sebagai Home Base

Jumat, 1 Mei 2026 | 06.10 WIB

Sesuai Prediksi Fabio Lafundes! Persik Kediri Menari, Borneo FC Mencuri - Image
Sepak Bola Indonesia

Sesuai Prediksi Fabio Lafundes! Persik Kediri Menari, Borneo FC Mencuri

Jumat, 1 Mei 2026 | 00.16 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore