Persik Kediri vs Arema FC: Simak Duel Pemain Kunci Ernesto Gomez dan Arkhan Fikri

Ernesto Gomez jadi andalan Persik Kediri saat lawan Arema FC. (Dok. Persik Kediri)
JawaPos.com–Persik Kediri akan menghadapi Arema FC di Super League pekan ke-31. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu (3/5) pukul 15.30 WIB.
Duel pemain kunci akan mempertemukan Ernesto Gómez yang jadi andalan Persik Kediri. Sementara Arkhan Fikri akan punya peran penting bersama Arema FC.
Permainan tajam ditunjukkan Ernesto Gomez saat Persik Kediri kalah tipis dari Borneo FC. Secara individu, dia mampu membuat serangan Macan Putih menjadi berbahaya.
Melihat statistik permainannya dari laman I League, Ernesto Gomez punya dua tendangan mengarah ke gawang. Selain itu, pemain asal Spanyol tersebut punya tiga kreasi peluang selama bermain 90 menit.
Dengan ketajamannya di lini depan, para bek Arema FC perlu menaruh perhatian khusus. Sebab, pemain 31 tahun tersebut bisa melepaskan tendangan ke arah gawang dan membantu rekan setimnya mencetak gol.
Jika Persik punya pemain andalan di sisi kanan penyerangan, Arema FC memiliki Arkhan Fikri. Pemain berposisi sebagai gelandang tersebut selalu memiliki cara untuk membuat timnya mencetak gol.
Meski kalah dari Persebaya Surabaya, Arkhan Fikri masih bisa menampilkan permainan terbaik. Gelandang 21 tahun tersebut memiliki dua kreasi peluang di laga tersebut.
Selain itu, Arkhan juga memiliki peran penting di lini tengah terutama saat bertahan. Pemain nomor punggung 8 tersebut mampu melakukan empat intersep yang membuatnya bisa membaca pertahanan lawan.
Kreativitas Arkhan Fikri diprediksi menjadi kekuatan utama Arema FC di laga besok. Itu berarti, Persik Kediri tidak bisa membiarkan gelandang yang punya tujuh caps bersama Timnas Indonesia tersebut bergerak bebas di lini pertahanan.
