Persib Gagal Menang, Bojan Hodak Ungkap Kesalahan Fatal yang Terjadi di Lapangan

Bojan Hodak memberi instruksi kepada pemain Persib Bandung jelang laga krusial melawan Semen Padang. (Persib)
JawaPos.com - Hasil imbang terasa kurang memuaskan bagi pelatih Bojan Hodak setelah Persib Bandung ditahan 2-2 oleh Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4). Bermain di Stadion Internasional Banten, Serang, Persib harus bekerja keras setelah tertinggal dua gol lebih dulu.
Tuan rumah membuka keunggulan lewat aksi Alex Martins Ferreira pada menit ke-24, sebelum Ricky Kambuaya menggandakan skor di menit ke-61.
Dalam posisi tertekan, Persib tidak menyerah. Mereka mampu bangkit di sisa waktu pertandingan.
Gol pertama datang dari titik putih melalui Thom Haye pada menit ke-77. Tekanan terus dilanjutkan hingga akhirnya Andrew Jung mencetak gol penyeimbang lewat sundulan di menit ke-86.
Meski berhasil menghindari kekalahan, Hodak menilai timnya seharusnya bisa meraih hasil lebih baik. Ia menyoroti performa lini depan yang sebenarnya cukup produktif, namun belum maksimal dalam memanfaatkan peluang.
“Pertandingan yang menarik, banyak gol, peluang dan kejadian. Dari sisi penyerangan kami tidak terlalu buruk karena bisa mengejar ketertinggalan. Tapi seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol,” ujar Hodak usai laga dikutip dari ileague.id, Senin (20/4).
Pelatih asal Kroasia tersebut justru lebih menyoroti kesalahan mendasar yang dilakukan anak asuhnya. Menurutnya, dua gol yang bersarang ke gawang Persib terjadi akibat kelengahan yang seharusnya bisa dihindari.
Ia menilai gol pertama terjadi karena pemain berhenti bermain, mengira bola sudah keluar lapangan. Sementara gol kedua datang dari kesalahan individu yang dimanfaatkan dengan baik oleh lawan.
“Kami melakukan sejumlah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Gol pertama seperti anak-anak karena berhenti bermain. Gol kedua juga karena kesalahan individu,” jelasnya.
