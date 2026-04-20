Dewa United vs Persib Bandung: Laga Tak Sekadar Angka, Bojan Hodak Waspada Demi Tiga Poin Terjaga

Bojan Hodak. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/26 di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026).
Secara posisi di klasemen, laga ini memang terlihat timpang. Hingga 19 April 2026, Persib Bandung masih kokoh di puncak dengan 64 poin, unggul jauh, yakni 24 angka dari Dewa United yang berada di peringkat kedelapan.
Meski demikian, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menolak anggapan bahwa laga ini akan berjalan mudah. Ia menegaskan bahwa perbedaan posisi di klasemen bukan jaminan hasil akhir di lapangan.
"Bagi saya, mereka adalah salah satu tim terbaik di liga. Mengapa posisi mereka tidak lebih tinggi, itu saya tidak tahu," ujar Hodak dalam konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.
Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan, Hodak menilai Dewa United memiliki kedalaman skuad yang merata di setiap lini.
Di sisi lain, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, justru melihat perbedaan posisi sebagai motivasi tambahan bagi timnya.
Ia menilai posisi kedelapan yang ditempati saat ini merupakan bagian dari proses perkembangan klub yang masih terus berjalan.
"Saat lawan Borneo kami menang. Jadi dengan semua tim papan atas, kami memberikan hasil," beber pelatih asal Belanda ini.
Dengan kepercayaan diri tersebut, Dewa United siap memberikan perlawanan sengit kepada Persib Bandung.
