Bojan Hodak di Ambang Sejarah! Dua Poin Lagi Lampaui Rekor Legenda Indra M. Tohir Bersama Persib Bandung

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kini semakin dekat dengan sebuah pencapaian bersejarah bersama Maung Bandung. Hanya dua poin tambahan yang dibutuhkan untuk melampaui rekor 200 poin di kompetisi domestik yang masih dipegang oleh legenda klub, Indra M. Tohir.

Perjalanan Hodak sejak bergabung pada pekan keenam Liga 1 musim 2023/2024 terbilang luar biasa. Dari 94 pertandingan, pelatih asal Kroasia tersebut berhasil mengumpulkan 199 poin melalui 57 kemenangan, 28 hasil imbang, dan 9 kekalahan, membuatnya tinggal selangkah lagi melewati catatan Indra Tohir.

Pencapaian ini, menurut Hodak, memiliki arti lebih dari sekadar angka di atas kertas. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani dengan peluang memecahkan rekor tersebut.

"Saya tidak merasa tertekan, tapi itu hal yang bagus, menyenangkan. Rekor apa pun itu bagus," ungkap Hodak.

Menanggapi peluang tersebut, ia justru melihatnya sebagai motivasi tambahan. Hodak juga mengakui bahwa capaian tersebut memiliki nilai penting karena berkaitan dengan sosok besar dalam sejarah klub.

"Mencapai itu berarti sesuatu yang penting, karena beliau (Indra Thohir) melatih di sini bertahun-tahun dengan hasil luar biasa," katanya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa melampaui catatan tersebut bukan perkara mudah.

"Melampaui beliau tidak mudah, jadi itu pencapaian yang bagus," tambahnya.

Di sisi lain, performa Persib musim ini juga tengah berada di puncak. Tim kebanggaan Bobotoh itu kokoh memimpin klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan raihan 64 poin dari 27 pertandingan.