Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 21.46 WIB

Bojan Hodak Tinggal Selangkah Samai Rekor Indra Thohir, Persib Makin Percaya Diri

Bojan Hodak saat memimpin Persib Bandung. (Persib)

JawaPos.com-Pelatih Bojan Hodak semakin dekat mencatatkan pencapaian spesial bersama Persib Bandung di kompetisi BRI Super League 2025/26. Dia hanya membutuhkan tambahan empat poin lagi untuk menyamai torehan 200 poin milik pelatih legendaris Indra Thohir.

Kesempatan itu bisa datang dalam waktu dekat saat Persib menghadapi Dewa United Banten FC pada laga yang digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4). 

Pertandingan ini menjadi momen penting, bukan hanya untuk menjaga posisi di puncak klasemen, tetapi juga mendekatkan Hodak pada rekor prestisius tersebut.

Sejak ditunjuk menggantikan Luis Milla pada musim 2023/24, Hodak langsung memberikan dampak besar. 

Dia sukses membawa Persib meraih gelar juara di musim pertamanya, lalu mempertahankan dominasi dengan back to back trofi pada musim berikutnya. Kini, di musim ketiganya, Maung Bandung kembali bersaing ketat dalam perebutan gelar.

Hodak mengaku senang bisa berada di ambang pencapaian tersebut, meski dia menegaskan tidak menjadikannya sebagai beban. 

Menurut dia, rekor adalah hal positif, terlebih jika bisa melampaui pencapaian sosok besar seperti Indra Thohir yang telah lama mengabdi untuk klub.

“Hal bagus dan menyenangkan. Mencapai rekor itu penting, apalagi beliau melatih bertahun-tahun dengan hasil luar biasa. Melewati raihan beliau tentu tidak mudah,” ujar pelatih asal Kroasia tersebut dikutip dari ileague.id.

Di klasemen sementara, Persib masih memimpin dengan 64 poin, dibayangi Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta. Dengan tujuh laga tersisa, peluang meraih gelar juara masih terbuka lebar, namun persaingan dipastikan berlangsung ketat hingga akhir musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
