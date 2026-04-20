Bali United Tampil Dominan, Peran Kadek Agung Kunci Stabilitas Lini Tengah

JawaPos.com - Bali United FC menunjukkan performa meyakinkan saat mengalahkan Malut United FC dengan skor telak 4-1 dalam lanjutan Super League 2025/2026.

Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam itu memperlihatkan bagaimana lini tengah Serdadu Tridatu tampil solid dan terorganisir.

Salah satu sosok yang paling menonjol dalam laga tersebut adalah Kadek Agung Widnyana Putra. Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, peran Kadek di sektor tengah sangat vital dalam menjaga keseimbangan permainan tim.

Tampil sejak menit awal, pemain bernomor punggung 18 itu mampu mengatur tempo permainan sekaligus memutus alur serangan lawan. Kontribusinya pun mendapat apresiasi dengan terpilih sebagai “Oppo Player of The Match”.

Usai pertandingan, Kadek mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Ia menilai hasil positif ini tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan tim setelah laga sebelumnya.

“Kami bersyukur atas kemenangan ini. Tim benar-benar belajar dari pertandingan sebelumnya dan berjuang sejak awal sampai akhir,” ujar Kadek dikutip dari ileague.id.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Bali United tidak datang dari individu semata, melainkan kerja sama tim yang solid di semua lini.

“Semua pemain bekerja untuk tim, bukan untuk diri sendiri. Itu yang membuat kami bisa mencetak empat gol,” lanjutnya.