Preview Bali United vs Malut United: Duel Lini Depan Makin Tajam, Yachida Hadir Tebar Ancaman

Aksi Teppei Yachida. (Dok. Bali United)
JawaPos.com - Laga pekan ke-28 Super League 2025/26 antara Bali United FC dan Malut United FC diprediksi berlangsung ketat.
Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam ini bukan sekadar perebutan tiga poin, tetapi juga menjadi ajang pembuktian konsistensi kedua tim.
Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi, terutama berkat performa impresif winger asal Jepang, Teppei Yachida.
Sejak bergabung pada putaran kedua musim ini, Yachida langsung memberi dampak signifikan di lini serang Serdadu Tridatu. Dalam sepuluh pertandingan, ia telah mengoleksi empat gol dan dua assist catatan yang menunjukkan perannya sebagai pemain kunci.
Di sisi lain, Malut United datang dengan misi bangkit. Tim asuhan Hendri Susilo itu belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir dan hanya mengumpulkan dua poin. Pihaknya menegaskan bahwa timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan Bali United.
“Kami sudah menyiapkan beberapa skema untuk pertandingan ini. Tinggal bagaimana pemain bisa menjalankannya di lapangan,” ujarnya dikutip Ileague.
Kondisi ini membuat mereka harus bekerja ekstra keras untuk menjaga peluang tetap bersaing di papan atas klasemen Super League.
